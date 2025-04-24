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Культура и шоу-бизнес

Валерия празднует прибавление в семье

У Валерии родился второй внук, пополнение в семье, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 09:53 Фото: Instagram/valeriya/lianashulginaa
У заслуженной артистки России Валерии произошло радостное событие – в их семье на одного человека стало больше. Ночью 24 апреля у ее сына Арсения и его жены Лианы родился второй ребенок – сын, сообщает Zakon.kz.

Подписчики молодой семьи могли проживать все происходящее вместе с парой, потому что блогер Лиана делилась впечатлениями на своем канале в Telegram. И в 01:43 опубликовано сообщение с одним лишь смайликом – мальчиком. А чуть позже она опубликовала видео, в котором назвала вторые роды "родами мечты".

О том, что у младшего сына Валерии родится сын, семья узнала еще осенью 2024 года. Супруги уже тогда решили назвать мальчика Мироном. Пара еще воспитывает дочку Селин – первую внучку Валерии, в которой она души не чает. Сама Валерия журналистам рассказывала, что уже купила подарки для второго внука. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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