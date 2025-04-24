Есмахан раскрыла, чем хочет заняться до родов

В Instagram-Stories 23 апреля 2025 года беременная артистка опубликовала серию снимков себя и младшего сына Ислама.

"В Алматы теперь не потеплеет? И в мае много дождливых дней. А я не превысила 67 кг. Если, конечно, не наберу в этот последний месяц... В этом месяце мне нужно нагуляться. Ведь после родов я не буду выходить из дома 40 дней. Когда родился Ислам, я честно просидела дома ровно 40 дней", – написала 40-летняя Ерке накануне.