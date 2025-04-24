#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
518.34
591.06
6.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
518.34
591.06
6.27
Культура и шоу-бизнес

Есмахан раскрыла, чем хочет заняться до родов

Есмахан раскрыла, чем хочет заняться до родов, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 17:47 Фото: Instagram/erke_esmahan
Популярная казахстанская исполнительница Ерке Есмахан назвала свой вес и рассказала, чем ей нужно заняться до рождения третьего ребенка, сообщает Zakon.kz.

В Instagram-Stories 23 апреля 2025 года беременная артистка опубликовала серию снимков себя и младшего сына Ислама.

"В Алматы теперь не потеплеет? И в мае много дождливых дней. А я не превысила 67 кг. Если, конечно, не наберу в этот последний месяц... В этом месяце мне нужно нагуляться. Ведь после родов я не буду выходить из дома 40 дней. Когда родился Ислам, я честно просидела дома ровно 40 дней", – написала 40-летняя Ерке накануне.

Фото: Instagram/erke_esmahan

Ранее Ерке Есмахан рассказала подписчицам, как получать подарки от мужчин.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Билетов на август уже нет: фанаты 65-летней Надежды Кадышевой требуют стадионы
Культура и шоу-бизнес
17:05, Сегодня
Билетов на август уже нет: фанаты 65-летней Надежды Кадышевой требуют стадионы
Дебютная песня 9-летней дочери Игоря Николаева вызвала дебаты
Культура и шоу-бизнес
13:49, Сегодня
Дебютная песня 9-летней дочери Игоря Николаева вызвала дебаты
Первый трейлер второго сезона "Уэнсдэй" набрал миллионы просмотров за несколько часов
Культура и шоу-бизнес
12:41, Сегодня
Первый трейлер второго сезона "Уэнсдэй" набрал миллионы просмотров за несколько часов
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: