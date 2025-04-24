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Культура и шоу-бизнес

Али Окапов и Мади Рымбаев завоевали Казнет новой песней

Шоумен, артист, сцена, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 19:34 Фото: Instagram/aliokapov
Сыновья казахстанской певицы и заслуженной артистки Розы Рымбаевой Али Окапов и Мади Рымбаев выпустили совместную песню "Мен қазақпын", сообщает Zakon.kz.

Новая песня – патриотическое признание в любви к родине и корням. В ней можно проследить силу национального духа и стремление молодежи сохранить культурную идентичность.

Песню оценили как люди молодого поколения, так и старшего.

По признанию фанатов, после такого трека хочется еще больше любить свою родину.

Ранее Димаш рассказал о продаже билетов на свою встречу в Алматы.

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Аксинья Титова
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