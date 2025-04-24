Али Окапов и Мади Рымбаев завоевали Казнет новой песней

Сыновья казахстанской певицы и заслуженной артистки Розы Рымбаевой Али Окапов и Мади Рымбаев выпустили совместную песню "Мен қазақпын", сообщает Zakon.kz.

Новая песня – патриотическое признание в любви к родине и корням. В ней можно проследить силу национального духа и стремление молодежи сохранить культурную идентичность.

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Песню оценили как люди молодого поколения, так и старшего.

По признанию фанатов, после такого трека хочется еще больше любить свою родину.

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