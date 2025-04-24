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Культура и шоу-бизнес

Сваха Роза Сябитова пожаловалась на маленькую пенсию

Сваха, блогер, знаменитость, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 23:20 Фото: Instagram/syabitova_roza
Знаменитая российская сваха 63-летняя Роза Сябитова рассказала о размерах своей пенсии. Ведущая брачного шоу призналась, что она небольшая, сообщает Zakon.kz.

О свои пенсионных доходах Сябитова рассказала в разговоре с KP.RU. Телезвезда призналась, что получает 18 тыс. рублей в месяц (111 720 тенге). Она отметила, что сумму выплат повысили – раньше получала еще меньше.

"Она у меня небольшая, поскольку я не москвичка, я переехала в Подмосковье. Надбавок нет, звания народной артистки у меня тоже нет", – объяснила Сябитова.

Работающая сваха свою пенсию пока откладывает. Признается, что комфортную жизнь удалось обеспечить с помощью инвестиций в бизнес и недвижимость. Во владениях Сябитовой, по ее словам, есть все необходимое: тренажерный зал с библиотекой, спа-салон и гостевые домики.

Ранее дебютная песня 9-летней дочери Игоря Николаева вызвала дебаты.

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Аксинья Титова
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