Дебютная песня 9-летней дочери Игоря Николаева вызвала дебаты

65-летний композитор Игорь Николаев активно поддерживает стремление 9-летней дочери к сцене. Одним из ярких примеров их творчества стала песня "Золотистый ретривер", написанная музыкантом специально для Вероники, сообщает Zakon.kz.

Поэт, не скрывая гордости дочерью, опубликовал видео премьеры песни на детском радио.

"Эта песенка про нашего золотистого ретривера Герду, которую наша семья обожает!" – говорится в описании к видео.

Примечательно, что после просмотра пользователи Сети оставляют положительные отзывы.

Очень похожа на папу.

Ждем клип с участием всей вашей семьи.

Удачи вашему талантливому солнышку!

Пусть будет такой же талантливой и успешной, как ее папуля.

Как замечательно поет и танцует! Браво!

Голос и слух есть! Это то, когда природа одарила девочку в папу.

Материал по теме Игорь Николаев сообщил о пополнении в семье

Немного ранее известная казахстанская актриса Асель Садвакасова поделилась серией фотографий и видео с поклонниками. На этот раз знаменитость улетела в Дубай. В ОАЭ блогер отправилась на празднование дня рождения своей подруги.