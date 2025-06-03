Димаш Кудайберген показал видео с фан-встречи в Барселоне
Фото: dimashnews.com
Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген сегодня, 3 июня 2025 года, опубликовал в Instagram видео и репортаж с фан-встречи, которая прошла в Барселоне, сообщает Zakon.kz.
Сначала 31-летний артист показал, как его встретили поклонники, и, в целом, как прошла встреча.
Затем Димаш поделился репортажем с фан-встречи.
Многочисленные фанаты Кудайбергена, как всегда, под публикациями оставили много восторженных комментариев:
- "Только Димаш может заставить народы мира петь казахские песни".
- "Тебя с нетерпением ждут абсолютно во всех странах. Удачи тебе всегда, Димаш".
- "Спасибо тебе, Димаш! Это была мечта для всех твоих испаноговорящих дорогих".
- "Такая теплая домашняя атмосфера была на этой фан-встрече. Везунчики, кто там был".
- "Что говорят, непонятно, но эмоции, любовь и восторг близки всем поклонникам любимого артиста!"
- "Лучшая фан-встреча! Димаш, давай такую же фанку в Берлине в ноябре! Мечта, а не фан-встреча".
- "Это было радостно и заразительно. Много любви было разделено. Я рада, что встреча прошла успешно".
- "Это была фантастическая семейная встреча. Даже мы, сидящие дома, чувствовали это. Спасибо Димашу".
- "Какой чудесный момент! Я не могу дождаться встречи с вами, надеюсь, вы скоро приедете в Латинскую Америку, мы вас очень любим!"
- "Димаш, это была очень красивая, радостная встреча, и даже если мы были далеко, мы смогли прочувствовать тебя всем сердцем! С нетерпением ждем тебя в Бразилии!"
- "Как будто Димаш побывал у себя дома, среди своих близких людей, и это вовсе не удивительно. Dears – это же его большая семья, многочисленная армия поклонников, которые просто боготворят любимого артиста".
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Димаш прилетел в Барселону 31 мая 2025 года. Позднее в своих соцсетях Кудайберген опубликовал видео из аэропорта, где артиста окружили журналисты и почитатели его творчества.
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