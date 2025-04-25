Деми Мур раскритиковали за звание "самая красивая женщина в мире"

Известная британская журналистка и телеведущая Ульрика Йонссон раскритиковала параметры выбора самого красивого человека в мире, коей стала актриса Деми Мур, сообщает Zakon.kz.

Данное мнение она выразила в статье для The Sun. Ранее американский журнал People назвал 62-летнюю голливудскую актрису Деми Мур самой красивой женщиной в мире.

Журналистка Ульрика Йонссон обратила внимание, что в своем интервью Мур умолчала о перенесенных пластических операциях, которые помогают в ее возрасте так хорошо выглядеть. Ульрика считает, что звание Деми присвоили незаслуженно.

"Это показывает, что женщин считают красивыми, только если они скрываются свой возраст и гонятся за вечной молодостью", – выразила свое недовольство журналистка The Sun Ульрика Йонссон.

По ее мнению, награда People обесценивает борьбу за идею о том, что женщины имеют ценность независимо от возраста.

Тем временем 21-летнюю Беллу Рамзи затравили в соцсетях из-за внешности.