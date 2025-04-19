Баян Алагузова ощутила недомогание после новости о четвертой беременности дочери
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Старшая дочь казахстанской продюсера Баян Алагузовой, Айсауле Бактыбек, разыграла маму, объявив о четвертой беременности, сообщает Zakon.kz.
У 26-летней Айсауле и ее супруга Алишера Кайдарова трое дочерей. Младшая родилась совсем недавно. Семья часто публикует кадры из семейной жизни, вызывая умиление у поклонников. А иногда сама Айсауле пишет позитивные заметки о своей жизни в Telegram.
"Мы с Рю пошутили над мамой, что я снова беременна. Это было очень смешно до тех пор, пока маме не стало плохо", – призналась Айсауле в соцсетях.
Фолловеры девушки поддержали ее чувство юмора:
- Надо было на видео снять!
- Вспомнила Хюррем: "Я беременна, я опять беременна", и так раза шесть подряд рожала.
Ранее мы писали, что дочь Баян Алагузовой обокрали в салоне красоты.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript