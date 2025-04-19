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Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова ощутила недомогание после новости о четвертой беременности дочери

Знаменитость, продюсер, блогер, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 03:20 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Старшая дочь казахстанской продюсера Баян Алагузовой, Айсауле Бактыбек, разыграла маму, объявив о четвертой беременности, сообщает Zakon.kz.

У 26-летней Айсауле и ее супруга Алишера Кайдарова трое дочерей. Младшая родилась совсем недавно. Семья часто публикует кадры из семейной жизни, вызывая умиление у поклонников. А иногда сама Айсауле пишет позитивные заметки о своей жизни в Telegram.

"Мы с Рю пошутили над мамой, что я снова беременна. Это было очень смешно до тех пор, пока маме не стало плохо", – призналась Айсауле в соцсетях.

Фолловеры девушки поддержали ее чувство юмора:

  • Надо было на видео снять!
  • Вспомнила Хюррем: "Я беременна, я опять беременна", и так раза шесть подряд рожала.

Ранее мы писали, что дочь Баян Алагузовой обокрали в салоне красоты.

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Аксинья Титова
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