Первая фотография новорожденной внучки Баян Алагузовой появилась в Казнете

Блогер, старшая дочь казахстанского продюсера Баян Алагузовой Айсауле Бакытбек поделилась первой фотографией своей новорожденной дочери, сообщает Zakon.kz.

Снимок из роддома она опубликовала в Instagram.





"29 ноября мы стали родителями в третий раз!" – подписала пост Бакытбек.

Подписчики поздравили семью с пополнением:

– Поздравляю с рождением доченьки! Пусть она растет самым счастливым ребенком с самым крепким здоровьем! – Ура! Поздравляю. У вас получаются сладкие детки. – Поздравляем! Пусть растет вам на радость.

Ранее сообщалось, что в семье Баян Алагузовой произошло очередное пополнение.