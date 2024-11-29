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Первая фотография новорожденной внучки Баян Алагузовой появилась в Казнете

Айсауле Бакытбек показала свою новорожденную дочь, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 20:39 Фото: Instagram/aissaulebakytbek
Блогер, старшая дочь казахстанского продюсера Баян Алагузовой Айсауле Бакытбек поделилась первой фотографией своей новорожденной дочери, сообщает Zakon.kz.

Снимок из роддома она опубликовала в Instagram.


"29 ноября мы стали родителями в третий раз!" – подписала пост Бакытбек.

Подписчики поздравили семью с пополнением:

– Поздравляю с рождением доченьки! Пусть она растет самым счастливым ребенком с самым крепким здоровьем!

– Ура! Поздравляю. У вас получаются сладкие детки.

– Поздравляем! Пусть растет вам на радость.

Ранее сообщалось, что в семье Баян Алагузовой произошло очередное пополнение.

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