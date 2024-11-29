Первая фотография новорожденной внучки Баян Алагузовой появилась в Казнете
Фото: Instagram/aissaulebakytbek
Блогер, старшая дочь казахстанского продюсера Баян Алагузовой Айсауле Бакытбек поделилась первой фотографией своей новорожденной дочери, сообщает Zakon.kz.
Снимок из роддома она опубликовала в Instagram.
"29 ноября мы стали родителями в третий раз!" – подписала пост Бакытбек.
Подписчики поздравили семью с пополнением:
– Поздравляю с рождением доченьки! Пусть она растет самым счастливым ребенком с самым крепким здоровьем!
– Ура! Поздравляю. У вас получаются сладкие детки.
– Поздравляем! Пусть растет вам на радость.
Ранее сообщалось, что в семье Баян Алагузовой произошло очередное пополнение.
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