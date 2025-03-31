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Мир

Я не хотел иметь детей от этой женщины: Канье Уэст жалеет о рождении своих четверых детей

Канье Уэст заявил, что жалеет о рождении четверых своих детей, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 19:47 Фото: Instagram/kimkardashian
Американский рэпер Канье Уэст в беседе с подкастером DJ Akademiks заявил о том, что жалеет о рождении четверых детей от звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, сообщает Zakon.kz.

Видео интервью было опубликовано в социальной сети X (бывшая Twitter).

"Я не хотел иметь детей от этой женщины, осознал это после первых двух месяцев отношений, но не таков был Божий план", – заявил артист.

По его словам, он почти не участвует в совместной опеке над детьми.

Кроме того, Канье Уэст заявил, что Кардашьян – белая женщина, которая завела от него "влиятельных" темнокожих детей.

Ким была замужем за американским рэпером и продюсером Канье Уэстом с 2014 по 2021 год. Она родила ему четырех детей.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян испытала "ужасные чувства", прочитав посты Канье Уэста о детях.

Отметим, что Канье Уэста и его голую супругу Бьянку Цензори выгнали с премии "Грэмми". Позже артист поделился, что ему диагностировали аутизм. А затем выяснилось, что Уэст пытается спасти брак после выходки на "Грэмми".

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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