Я не хотел иметь детей от этой женщины: Канье Уэст жалеет о рождении своих четверых детей

Американский рэпер Канье Уэст в беседе с подкастером DJ Akademiks заявил о том, что жалеет о рождении четверых детей от звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, сообщает Zakon.kz.

Видео интервью было опубликовано в социальной сети X (бывшая Twitter).

"Я не хотел иметь детей от этой женщины, осознал это после первых двух месяцев отношений, но не таков был Божий план", – заявил артист.

По его словам, он почти не участвует в совместной опеке над детьми.

Кроме того, Канье Уэст заявил, что Кардашьян – белая женщина, которая завела от него "влиятельных" темнокожих детей.

Ким была замужем за американским рэпером и продюсером Канье Уэстом с 2014 по 2021 год. Она родила ему четырех детей.

Kanye West goes off on JAY-Z, Pusha T, and John Legend, and admits he made a mistake getting Kim Kardashian pregnant.



(🎥 @DJAkademiks /Akademiks/Rumble) pic.twitter.com/S4mYixuzXe — The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_) March 30, 2025

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян испытала "ужасные чувства", прочитав посты Канье Уэста о детях.

Отметим, что Канье Уэста и его голую супругу Бьянку Цензори выгнали с премии "Грэмми". Позже артист поделился, что ему диагностировали аутизм. А затем выяснилось, что Уэст пытается спасти брак после выходки на "Грэмми".