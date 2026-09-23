"Не знаю, куда передать цветы": Волочкова заявила об окончательном разрыве с 21-летней дочерью
О вновь возникших трудностях в общении с дочерью знаменитость рассказала сегодня, 23 сентября 2026 года.
В этот день 21 год назад на свет появилась ее дочь Ариадна.
"Уже на третий день я была в балетном зале театра и репетировала балет "Баядерка", который станцевала ровно через месяц после родов в театре Юрия Григоровича. День рождения моей дочки был очень счастливым для меня. Но к сожалению, мои близкие настолько настроили ее против меня, что я даже не могу поздравить ее с днем рождения", – пишет Волочкова.
По ее словам, она не будет никого заставлять любить.
"К сожалению, отношения ко мне моих близких по крови людей погрязли во лжи, фальши и лицемерии. Но это их выбор. Представляете, даже не знаю, куда передать Арише цветы… Отношения заблокированы…"Анастасия Волочкова
Отношения Анастасии Волочковой с дочерью Ариадной на протяжении многих лет были непростыми и переживали разные периоды. В 13 лет Ариадна переехала к отцу. Кроме того, девушка уставала от публичности матери. Повзрослев, Ариадна отказалась от фамилии матери и стала использовать другой вариант имени, стремясь самостоятельно строить свою жизнь. Особенно сильно отношения обострились в 2025 году после свадьбы Ариадны. Некоторое время мать и дочь практически не общались. Однако летом 2026 года им удалось помириться.
1 июля 2026 года Волочкова публично заступилась за певицу Аллу Пугачёву.