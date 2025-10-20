#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
536.32
626.9
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
536.32
626.9
6.6
Культура и шоу-бизнес

Дочь Алсу и Яна Абрамова обратилась к отцу в честь важного дня

российская певица Микелла Абрамова, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 15:28 Фото: Instagram/mikellaabramova
В минувшее воскресенье, 19 октября 2025 года, в России отметили День отца. Этому важному празднику Stories в Instagram посвятила Микелла – начинающая певица, дочь артистки Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, сообщает Zakon.kz.

17-летняя наследница опубликовала архивное фото с родителем и трогательно поздравила его.

Фото: Instagram/mikellaabramova

"С Днем отца! Люблю тебя", – написала Микелла Абрамова, обращаясь к отцу.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 15:28
"Самый неожиданный тандем": Алсу удивила поклонников

27 июня 2025 года Микелла Абрамова обратилась к звездной матери по особому случаю. Наследница трогательно поздравила Алсу с 42-летием.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Дочь Алсу обратилась к отцу на фоне расставания родителей
22:10, 04 декабря 2024
Дочь Алсу обратилась к отцу на фоне расставания родителей
17-летняя дочь Алсу и Яна Абрамова обратилась к звездной матери по особому случаю
18:26, 27 июня 2025
17-летняя дочь Алсу и Яна Абрамова обратилась к звездной матери по особому случаю
Алсу опубликовала редкое фото старшей дочери по особому случаю
09:49, 08 сентября 2025
Алсу опубликовала редкое фото старшей дочери по особому случаю
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: