Дочь Алсу и Яна Абрамова обратилась к отцу в честь важного дня

Фото: Instagram/mikellaabramova

В минувшее воскресенье, 19 октября 2025 года, в России отметили День отца. Этому важному празднику Stories в Instagram посвятила Микелла – начинающая певица, дочь артистки Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, сообщает Zakon.kz.

17-летняя наследница опубликовала архивное фото с родителем и трогательно поздравила его. Фото: Instagram/mikellaabramova "С Днем отца! Люблю тебя", – написала Микелла Абрамова, обращаясь к отцу. Материал по теме "Самый неожиданный тандем": Алсу удивила поклонников 27 июня 2025 года Микелла Абрамова обратилась к звездной матери по особому случаю. Наследница трогательно поздравила Алсу с 42-летием.

