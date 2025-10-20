Дочь Алсу и Яна Абрамова обратилась к отцу в честь важного дня
Фото: Instagram/mikellaabramova
В минувшее воскресенье, 19 октября 2025 года, в России отметили День отца. Этому важному празднику Stories в Instagram посвятила Микелла – начинающая певица, дочь артистки Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, сообщает Zakon.kz.
17-летняя наследница опубликовала архивное фото с родителем и трогательно поздравила его.
Фото: Instagram/mikellaabramova
"С Днем отца! Люблю тебя", – написала Микелла Абрамова, обращаясь к отцу.
27 июня 2025 года Микелла Абрамова обратилась к звездной матери по особому случаю. Наследница трогательно поздравила Алсу с 42-летием.
