Мудрость оказалась полной глупостью: Алсу раскрыла одну из причин развода с Абрамовым

Известная российская певица Алсу призналась, что часть ответственности за развод с бизнесменом Яном Абрамовым лежит и на ней самой, сообщает Zakon.kz.

Об этом она заявила в новом выпуске "Шоу Воли" на ТНТ.

Артистка отметила, что всегда старалась быть мудрой в отношениях, но признала, что ее подход оказался ошибочным: "Я всегда пыталась быть мудрой в моем понимании, в общем понимании. Но мудрость оказалась полной глупостью. Я имею в виду – закрывать глаза на какие-то вещи, острые углы обходить, молчать, быть покорной хорошей женой, которая всегда довольна. Но нужно говорить, что не устраивает. Диалог – залог крепкого брака".

Алсу также подчеркнула, что важно выражать свои чувства и беспокойства, чтобы сохранить здоровые отношения.

Ранее певица призналась, что в ее браке к ней часто относились несправедливо.

17 февраля СМИ сообщали, что Алсу обратилась в суд с требованием запретить экс-супругу выезд за границу и наложить арест на совместно нажитое имущество. Суд частично удовлетворил иск, отказав в запрете на выезд, но одобрив арест активов. Позже адвокат Александр Добровинский прокомментировал судебные разбирательства между парой.

