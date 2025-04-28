Динара Сатжан рассказала об отношениях с Тимуром Асылхановым
Фото: Instagram/dinarasatzhan
Казахстанская телеведущая Динара Сатжан поздравила 27 апреля 2025 года с днем рождения своего близкого друга Тимура Асылханова и вспомнила счастливые моменты прошлого, сообщает Zakon.kz.
Так, бизнесвумен разместила фотографию, уточнив, что она была сделана 18 лет назад. На ней можно увидеть двух ведущих – Сатжан и Асылханова.
"Мы с Тимуром знакомы еще раньше. С 2002 года. Тима пришел к нам на телеканал "Южная столица" в Алматы проходить стажировку. Тогда Кайрат Балтабай был нашим шеф-редактором и поручил мне Тимура. А я поручила Тимуру сделать мне кодировку. Потом я переехала в Астану, и уже Тимур взял меня на работу на телеканал "Астана".Динара Сатжан
Далее Сатжан подчеркнула, что сейчас продолжает работать с Тимуром и уважает его за стержень, за позитивное отношение к жизни и профессионализм.
Асылханов отреагировал на поздравление и в комментариях к публикации написал:
"Спасибо большое, Динара. Рад нашей дружбе!"
Пользователи Сети также присоединились к поздравлениям и предложили повторить это фото в той же стилистике!
"Будет круто!" – считают подписчики.
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