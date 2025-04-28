#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
515.03
584.82
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
515.03
584.82
6.24
Культура и шоу-бизнес

Динара Сатжан рассказала об отношениях с Тимуром Асылхановым

Динара Сатжан, журналистика, коллега, отношения, прошлое, дружба, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 11:38 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Казахстанская телеведущая Динара Сатжан поздравила 27 апреля 2025 года с днем рождения своего близкого друга Тимура Асылханова и вспомнила счастливые моменты прошлого, сообщает Zakon.kz.

Так, бизнесвумен разместила фотографию, уточнив, что она была сделана 18 лет назад. На ней можно увидеть двух ведущих – Сатжан и Асылханова.

"Мы с Тимуром знакомы еще раньше. С 2002 года. Тима пришел к нам на телеканал "Южная столица" в Алматы проходить стажировку. Тогда Кайрат Балтабай был нашим шеф-редактором и поручил мне Тимура. А я поручила Тимуру сделать мне кодировку. Потом я переехала в Астану, и уже Тимур взял меня на работу на телеканал "Астана".Динара Сатжан

Далее Сатжан подчеркнула, что сейчас продолжает работать с Тимуром и уважает его за стержень, за позитивное отношение к жизни и профессионализм.

Асылханов отреагировал на поздравление и в комментариях к публикации написал:

"Спасибо большое, Динара. Рад нашей дружбе!"

Пользователи Сети также присоединились к поздравлениям и предложили повторить это фото в той же стилистике!

"Будет круто!" – считают подписчики.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 11:38
Динара Сатжан высмеяла капризную Астану

Ранее профессиональная волейболистка из Казахстана Сабина Алтынбекова рассказала о новой влюбленности после развода. Все оказалось тривиально. Спортсменка влюбилась в себя.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
37-летняя Виктория Дайнеко вышла замуж во второй раз
Культура и шоу-бизнес
11:21, Сегодня
37-летняя Виктория Дайнеко вышла замуж во второй раз
Звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт стал отцом во второй раз
Культура и шоу-бизнес
08:55, Сегодня
Звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт стал отцом во второй раз
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: