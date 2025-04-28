Конфликт звезд: Володина ответила Гузеевой и раскрыла тайны внутренней борьбы ведущей

Известный российский астролог и ведущая Василиса Володина ответила своей бывшей коллеге по программе "Давай поженимся!" – актрисе театра и кино Ларисе Гузеевой, сообщает Zakon.kz.

В декабре 2023 года Володина дала интервью Лауре Джугелии, в котором заявила, что ушла из программы из-за Гузеевой, поскольку та поставила условие, чтобы астролог не возвращалась. Василиса также заявила, что Лариса была в передаче "на особенных условиях".

А 25 апреля 2025 года вышло интервью с Гузеевой с этой же журналисткой, в котором ведущая популярного свадебного ток-шоу рассказала свою версию конфликта с Володиной. По словам Ларисы, она трое суток уговаривала астролога поучаствовать в шоу, однако та согласилась выйти на работу только после того, как карантин, веденный из-за коронавируса, закончится. Гузеева отметила, что все сотрудники передачи, кроме Володиной, были готовы к съемкам. Также она добавила, что у нее никогда не было особых условий.

"Вопросов об этом интервью все больше. Обозначу свою позицию. По кадрам видно, как внутренне мечется артистка Гузеева. Дети – безусловный приоритет, но потом – работа важнее. Где кабинет руководства, неизвестно, но ходила к руководству хлопотать за Василису. Нестыковки, оскорбления, грубость... Вижу за этим глубокую внутреннюю боль, которая мучит Ларису уже 5 лет", – написала Василиса в своем Telegram-канале сегодня, 28 апреля.

По ее словам, Гузеевой "казалось, что она все контролирует и всеми управляет".

"В ее картине мира все должны поступать так, как нужно ей, и беспрекословно подчиняться. Но оказалось, что не все в ее власти. И другие взрослые люди принимают свои решения, в соответствии со своими приоритетами", – отметила Володина.

Астролог считает, что "Лариса глубоко разочарована и очень страдает от этой ситуации".

"Я хочу поддержать ее – она взрослый человек и точно справится с этой болью и разочарованием", – заключила она.

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