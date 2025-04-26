Лариса Гузеева раскрыла причину ухода Василисы Володиной из "Давай поженимся!"

Российская астролог Василиса Володина ушла из "Давай поженимся!" в период пандемии. Она заявила, что переживает за свою жизнь, поэтому не хочет появляться в студии, сообщает Zakon.kz.

В 2023 году астролог дала интервью Джугелии, в котором заявила, что ушла из программы из-за Гузеевой, поскольку та поставила условие, чтобы астролог не возвращалась. Она также заявила, что Гузеева была в передаче "на особенных условиях".

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Володина заявила, что на самом деле не хотела увольняться из программы. Просто просила дать ей отпуск или рассмотреть другой формат съемок.

"Она влиятельный человек, звезда этой программы. И это ею принято решение", – говорила Василиса.

65-летняя Гузеева не комментировала слова бывшей коллеги, но в свежем интервью Лауре Джугелии рассказала свою версию произошедшего.

"Знаете, я ведь не отвечала все эти годы. Сначала думала: "А зачем?". Ну ходит человек, везде раздает интервью. Но потом, когда слышишь ложь несусветную… Говорю девчонкам, с которыми работаю: "Может, все-таки ответить?". Сначала думала, мол, надо остроумно или одной фразой, а потом решила, почему я должна мучиться и стараться? Расскажу просто, как было", – призналась она.

Телеведущая рассказала, что трое суток уговаривала астролога поучаствовать в шоу, однако та согласилась выйти на работу только после того, как карантин закончится. Гузеева добавила, что все сотрудники передачи, кроме Володиной, были готовы к съемкам.

Она сочла неправдивыми заявления бывшей соведущей о том, что именно Гузеева потребовала у руководства телеканала уволить Володину, так как у нее никогда не было особых условий.



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