Лариса Гузеева раскрыла причину ухода Василисы Володиной из "Давай поженимся!"
В 2023 году астролог дала интервью Джугелии, в котором заявила, что ушла из программы из-за Гузеевой, поскольку та поставила условие, чтобы астролог не возвращалась. Она также заявила, что Гузеева была в передаче "на особенных условиях".
Володина заявила, что на самом деле не хотела увольняться из программы. Просто просила дать ей отпуск или рассмотреть другой формат съемок.
"Она влиятельный человек, звезда этой программы. И это ею принято решение", – говорила Василиса.
65-летняя Гузеева не комментировала слова бывшей коллеги, но в свежем интервью Лауре Джугелии рассказала свою версию произошедшего.
"Знаете, я ведь не отвечала все эти годы. Сначала думала: "А зачем?". Ну ходит человек, везде раздает интервью. Но потом, когда слышишь ложь несусветную… Говорю девчонкам, с которыми работаю: "Может, все-таки ответить?". Сначала думала, мол, надо остроумно или одной фразой, а потом решила, почему я должна мучиться и стараться? Расскажу просто, как было", – призналась она.
Телеведущая рассказала, что трое суток уговаривала астролога поучаствовать в шоу, однако та согласилась выйти на работу только после того, как карантин закончится. Гузеева добавила, что все сотрудники передачи, кроме Володиной, были готовы к съемкам.
Она сочла неправдивыми заявления бывшей соведущей о том, что именно Гузеева потребовала у руководства телеканала уволить Володину, так как у нее никогда не было особых условий.
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