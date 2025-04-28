Валерий Меладзе с триумфом выступил на одной из главных сцен мира
Фото: Instagram/meladzevalerian
Популярный певец Валерий Меладзе 22 апреля 2025 года выступил на одной из наиболее престижных концертных площадок в Великобритании и во всем мире. Альберт-холл в Лондоне был полон зрителей, подпевающих в унисон артисту, сообщает Zakon.kz.
Исполнитель хита "Салют, Вера!" уже 28 апреля опубликовал небольшое видео с невероятного выступления.
Комментаторы осыпали Меладзе благодарностью и комплиментами.
- На концерте Валерия Меладзе невозможно было сидеть, хотя места были сидячие. Спасибо братьям за эту прекрасную музыку с самого детства.
- Завидую тем, кто был на этом концерте!
- Это было невероятно. Люблю ваше творчество.
- Волшебно и очень красиво!
- Прямо чувствую, какой был звук!
- Это было феерично!
- Огромное спасибо за шикарный концерт! Это было фантастически красиво!
Также Валерий показал подготовку к концерту.
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