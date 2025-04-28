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Культура и шоу-бизнес

Валерий Меладзе с триумфом выступил на одной из главных сцен мира

Валерий Меладзе, концерт, Лондон, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 19:34 Фото: Instagram/meladzevalerian
Популярный певец Валерий Меладзе 22 апреля 2025 года выступил на одной из наиболее престижных концертных площадок в Великобритании и во всем мире. Альберт-холл в Лондоне был полон зрителей, подпевающих в унисон артисту, сообщает Zakon.kz.

Исполнитель хита "Салют, Вера!" уже 28 апреля опубликовал небольшое видео с невероятного выступления.

Комментаторы осыпали Меладзе благодарностью и комплиментами.

  • На концерте Валерия Меладзе невозможно было сидеть, хотя места были сидячие. Спасибо братьям за эту прекрасную музыку с самого детства.
  • Завидую тем, кто был на этом концерте!
  • Это было невероятно. Люблю ваше творчество.
  • Волшебно и очень красиво!
  • Прямо чувствую, какой был звук!
  • Это было феерично!
  • Огромное спасибо за шикарный концерт! Это было фантастически красиво!

Также Валерий показал подготовку к концерту.

Ранее стало известно, что казахстанская телеведущая Динара Сатжан поздравила с днем рождения своего близкого друга Тимура Асылханова и вспомнила счастливые моменты прошлого.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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