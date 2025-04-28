Валерий Меладзе с триумфом выступил на одной из главных сцен мира

Фото: Instagram/meladzevalerian

Популярный певец Валерий Меладзе 22 апреля 2025 года выступил на одной из наиболее престижных концертных площадок в Великобритании и во всем мире. Альберт-холл в Лондоне был полон зрителей, подпевающих в унисон артисту, сообщает Zakon.kz.

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