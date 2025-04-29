Вышел трейлер фильма "Простоквашино" с Иваном Охлобыстиным

28 апреля "Атмосфера кино" опубликовала первый трейлер полнометражного фильма "Простоквашино" по мотивам знаменитой повести Эдуарда Успенского, сообщает Zakon.kz.

Повесть "Дядя Федор, пес и кот" Эдуарда Успенского впервые была опубликована в 1974 году. Это первая книга в цикле произведений о Простоквашино.

Первой экранизацией серии стал мультфильм "Трое из Простоквашино" 1978 года. В 1980 году вышло его продолжение "Каникулы в Простоквашино", а в 1984 году – мультфильм "Зима в Простоквашино".

В новом фильме роль дяди Федора исполнил Роман Панков, его родителей сыграли Павел Прилучный и Лиза Моряк. Роль почтальона Печкина досталась Ивану Охлобыстину. Также к своим ролям вернулись Антон Табаков – голос кота Матроскина – и Павел Деревянко, озвучивший Шарика. Галчонку подарила голос актриса Дарья Блохина.

Режиссером проекта выступил Сарик Андреасян. Премьера ленты запланирована на 1 января 2026 года.

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