"Мир не идеален": пост Армана Давлетярова вызвал волну поддержки

Общественный деятель и бизнесмен Арман Давлетяров продолжает делиться философскими размышлениями. На этот раз российско-казахстанский медиаменеджер отметил, что мир не идеален, сообщает Zakon.kz.

26 июня 2025 года Давлетяров разместил свое фото на фоне, по всей видимости, моря.

Он также продолжил, что мир может быть шумным, иногда жестким, иногда уставшим.

"Каждый день – свои новости, свои тревоги, свои задачи. Но, знаешь… В нем по-прежнему много хорошего. В небе. В тепле. В случайной улыбке. В том, что кто-то рядом. В том, что ты проснулся. Дышишь. Видишь. Живешь. И вот этот закат – не событие. Просто напоминание: все это еще есть". Арман Давлетяров

Давлетяров также уточнил, что уметь замечать хорошее – это не наивность, а зрелость.

"Потому что когда ты прошел через многое и все еще умеешь радоваться – это уже не привычка. Это выбор. И если ты читаешь это сейчас – может, тоже заметишь что-то хорошее. Пусть даже маленькое. Потому что с этого все и начинается!" Арман Давлетяров

Армия подписчиков согласилась со своим кумиром, поблагодарила и отметила, что жизнь прекрасна в мелочах.

Ранее Давлетяров опубликовал две фотографии с разницей в 30 лет. На первом снимке медиаменеджеру 25 лет, на втором – уже 55. Отец пятерых детей в подписи к публикации решил пофилософствовать и рассказать, что изменилось за три десятилетия.