Айжан Байзакова посвятила трогательный видеоролик младшему сыну
Фото: Instagram/bayzakova
Сегодня, 28 ноября 2024 года, в семье известного казахстанского блогера Айжан Байзаковой радостное событие – первый день рождения младшего сына Асада, сообщает Zakon.kz.
В связи с этим 29-летняя инстадива опубликовала в своем Instagram трогательный видеоролик.
"Поздравляю своего младшего львенка с 1 годиком", – лаконично подписала публикацию Айжан Байзакова.
Чуть ранее, 27 ноября, блогер показала, какие подарки они с супругом Арыстаном Нурбеком подготовили для сыновей, у которых разница между днями рождениями в два дня.
Подписчики присоединились к поздравлениям и пожелали Асаду расти крепким, здоровым и счастливым:
- "С днем рождения Асада".
- "С днем рождения! Пусть растет вам на радость".
- "Поздравляю вашу семью с днем рождения Асада".
- "С днем варенья, пусть растет вам на радость крепким, здоровым и счастливым мальчиком! Вы лучшие мама и папа".
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