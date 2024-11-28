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Айжан Байзакова посвятила трогательный видеоролик младшему сыну

Айжан Байзакова посвятила трогательный видеоролик младшему сыну, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 13:05 Фото: Instagram/bayzakova
Сегодня, 28 ноября 2024 года, в семье известного казахстанского блогера Айжан Байзаковой радостное событие – первый день рождения младшего сына Асада, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим 29-летняя инстадива опубликовала в своем Instagram трогательный видеоролик.

"Поздравляю своего младшего львенка с 1 годиком", – лаконично подписала публикацию Айжан Байзакова.

Чуть ранее, 27 ноября, блогер показала, какие подарки они с супругом Арыстаном Нурбеком подготовили для сыновей, у которых разница между днями рождениями в два дня.

Подписчики присоединились к поздравлениям и пожелали Асаду расти крепким, здоровым и счастливым:

  • "С днем рождения Асада".
  • "С днем рождения! Пусть растет вам на радость".
  • "Поздравляю вашу семью с днем рождения Асада".
  • "С днем варенья, пусть растет вам на радость крепким, здоровым и счастливым мальчиком! Вы лучшие мама и папа".

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