Баян Алагузова показала, как быстро укладывать детей спать
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова снова поделилась с подписчиками трогательным отрывком из своего материнства, сообщает Zakon.kz.
В Instagram продюсер опубликовала трогательное видео, на котором одна из ее младших дочерей – Алиса – засыпает у нее на руках, сидя на качелях.
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
На небольшом кусочке видео можно увидеть, как Алиса уютно устроилась на руках у мамы.
Ранее старшая дочь казахстанского продюсера Баян Алагузовой, Айсауле Бакытбек, рассказала подписчикам своего Telegram-канала, как заработала первые деньги.
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