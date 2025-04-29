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Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова показала, как быстро укладывать детей спать

Артистка, блогер, знаменитость, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 03:40 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова снова поделилась с подписчиками трогательным отрывком из своего материнства, сообщает Zakon.kz.

В Instagram продюсер опубликовала трогательное видео, на котором одна из ее младших дочерей – Алиса – засыпает у нее на руках, сидя на качелях.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

На небольшом кусочке видео можно увидеть, как Алиса уютно устроилась на руках у мамы.

Ранее старшая дочь казахстанского продюсера Баян Алагузовой, Айсауле Бакытбек, рассказала подписчикам своего Telegram-канала, как заработала первые деньги.

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Аксинья Титова
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