Баян Алагузова показала, как быстро укладывать детей спать

Казахстанский продюсер Баян Алагузова снова поделилась с подписчиками трогательным отрывком из своего материнства, сообщает Zakon.kz.

В Instagram продюсер опубликовала трогательное видео, на котором одна из ее младших дочерей – Алиса – засыпает у нее на руках, сидя на качелях.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

На небольшом кусочке видео можно увидеть, как Алиса уютно устроилась на руках у мамы.

Ранее старшая дочь казахстанского продюсера Баян Алагузовой, Айсауле Бакытбек, рассказала подписчикам своего Telegram-канала, как заработала первые деньги.