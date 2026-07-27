"Как у мужчин все легко": Михаил Галустян впервые показал счастье в новом браке и нарвался на критику
Так, 26 июля 2026 года капитан легендарной команды "Утомленные солнцем" и его новая супруга Лилия Киосе отправились в путешествие в Санкт-Петербург. Влюбленные устроили романтическую прогулку по Неве и опубликовали нежный ролик на странице в Instagram.
"Мур. Питерский привет. Любите, друзья, и будьте счастливы", – написал Галустян в описании к видео.
Впрочем, любовный настрой артиста пришелся по душе не всем. Многочисленные поклонники вспоминают первую жену и уверены, что второй брак будет недолговечен.
- Как у мужчин все легко. Сегодня одну люблю, завтра другую.
- Я вас запомню тем Михаилом Галустяном, веселым, с интересным юмором, просто добрым человеком. Сегодня вы другой, вот смотрю на вас и понимаю, что того Михаила больше нет.
- Интересно, дочкам не обидно, когда они такие посты видят?
- Если каждый раз влюбляться... Мне жаль, что распалась семья.
- Еще придет время нового видео "Ребята, я проживаю сейчас самый нелегкий период жизни", когда они разойдутся или, может, перестанет хвастаться и видео не будет. Одиночеством веет.
- Смешно смотрится, когда взрослый, состоявшийся мужчина начинает подстраиваться под новую молодую избранницу, закрашивать благородную седину, менять имидж в сторону малолетки, дешево это все выглядит, почему нельзя быть самим собой.
- Ужасно! Сменил жену на помоложе.
- Самые большие ошибки в жизни понимаются потом.
- В моей памяти оставлю того Галустяна, кто был примерным семьянином, любящим мужем и отцом. Очень жаль, что вы тоже стали таким.
На критику юморист не стал обращать внимания и пожелал всем любить и быть любимым.
"Друзья, подписчики и просто прохожие, я сейчас проживаю один из лучших моментов в моей жизни. Делюсь с вами своим счастьем. Любите, творите, радуйтесь, кайфуйте".Михаил Галустян
Известно, что в апреле 2025 года Галустян развелся со своей супругой Викторией после 18 лет брака, в котором у них родились две дочери – Эстелла и Элина. В июле 2026 года стало известно, что артист официально женился во второй раз – его избранницей стала визажистка Лилия Киосе, с которой они познакомились на съемках шоу "Сокровища императора" в Китае.
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