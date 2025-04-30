Игорь Крутой и Александра Пахмутова сыграли вместе на 100-летнем юбилее

Эстрадный композитор Игорь Крутой решил рассказать публике о том, как прошло одно из знаменательных событий в мире музыки. Все дело в том, что детский хор одного из крупнейших и старейших в России театров отмечал 100-летний юбилей, сообщает Zakon.kz.

Артист уточнил, что на этом мероприятии собрались певцы, поющие с детским хором, композиторы, пишущие для детей.

Самое главное, по его словам, что гримерка музыканта оказалась рядом с гримерками Льва Лещенко и народной артистки СССР Александры Пахмутовой.

"С Александрой Николаевной успели помузицировать в 4 руки, позвонить по видео Валерию Леонтьеву, пожелать друг другу здоровья, вдохновения и многих совместных встреч и общений!" – заключил пианист.

Публикация не осталась незамеченной и на нее отреагировали другие знаменитости.

Так, известный доктор Елена Малышева осталась весьма довольна увиденным:

"Это просто потрясающе! Игорь Яковлевич! Какое счастье, что можно сесть вместе с великой Пахмутовой и запросто сыграть! И каким надо быть человеком, и музыкантом, чтобы она согласилась! По-настоящему историческое видео".

Также отреагировали такие звезды, как Алсу, Екатерина Стриженова и Севиль Велиева.

Улыбаюсь. Какое теплое видео. Спасибо за доброту сердца.

Крепкого здоровья и долгих лет жизни, два гения.

Две легенды! Как приятно смотреть и слушать.

Два потрясающих человека. Будьте здоровы и живите, как можно дольше.

Какое теплое и доброе видео! Два величайших композитора за одним роялем, здоровья вам, долгих лет жизни, новой красивой музыки, любим от всей души!

Две легенды советской эстрады, долгих вам лет активной и плодотворной жизни! Будьте, счастливы! – пишут пользователи Сети.

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