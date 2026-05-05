Культура и шоу-бизнес

Игорь Крутой и 100-летний Александр Зацепин вместе сыграли легендарную мелодию – видео растрогало Сеть

композитор Александр Зацепин, композитор Игорь Крутой, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 18:23 Фото: kremlin.ru, Instagram/igorkrutoy65
Российский эстрадный композитор, продюсер, пианист и певец Игорь Крутой поделился кадрами с юбилейного концерта маэстро Александра Зацепина, сообщает Zakon.kz.

10 марта 2026 года Александру Сергеевичу исполнилось 100 лет. На юбилейном концерте в честь важной даты Зацепин и Крутой совместно исполнили тему из кинофильма "Красная палатка". Композиторы на двух роялях – белом и черном – сыграли знаменитую мелодию.

Соответствующее видео 71-летний народный артист РФ опубликовал в Instagram сегодня, 5 мая.

"Для меня было огромной честью и большой человеческой радостью выйти на одну сцену с маэстро в день его невероятного 100-летнего юбилея… Наблюдать за тем, с каким азартом, трепетом и творческой искрой Александр Сергеевич относится к музыке в свои 100 лет – это лучшее вдохновение для всех нас", – написал Крутой.

Игорь Яковлевич также спросил у своих подписчиков: "Кто смотрел эфир концерта?"

Ответа долго ждать не пришлось. Поклонники двух легендарных маэстро осыпали своих кумиров комплиментами и добрыми пожеланиями:

  • "Великая музыка!"
  • "Супер, браво! Молодец".
  • "Два маэстро! И оба крутые!"
  • "Живите долго-долго и счастливо!"
  • "Красивая музыка. Браво, маэстро".
  • "Какая прелесть. Как же красиво. Браво".
  • "Я смотрела. Это было невероятно красиво".
  • "Как же это здорово, два великолепных гения".
  • "Ощущение вечности и блаженства! Как это чувствуется! Браво!"
  • "Вот это настоящая музыка, на все века! Самые талантливые мужчины".
  • "У нас с маэстро день рождения в один день. Только с разницей в 68 лет".
  • "Какое душевное и искреннее поздравление! Долгие лета обоим маэстро".
  • "Спасибо огромное за выступление, за поздравление, за музыку, великолепно!"
  • "Два гения! Восхищаюсь! Долгих-долгих вам лет жизни! Творите! Созидайте шедевры!"
  • "Какая красивая музыка! И в какой потрясающей форме Александр Зацепин! Многие лета".
  • "Написал Зацепин, но дыхание им дала Алла! Причем всем его песням! А где он без Аллы?"
  • "Смотрела. Супер, концерт прошел на одном дыхании. Все песни подпевала. Выросла на этих прекрасных песнях. Многие лета двум маэстро, двум композиторам".
  • "Необыкновенный праздник настоящей музыки! Когда-то в интервью Игорь Яковлевич сказал: "Выше всего – искусство!" А затем подумал и добавил: "Выше искусства только любовь". Обожаю вас".
  • "Много мелодий было написано Александром Сергеевичем к советским кинофильмам. Песни из этих кинофильмов по сей день можно услышать по радио. Талантливый человек. Долгих лет жизни и творчества".
  • "Прелесть! Только слушать и слушать! Какая душетрепещущая музыка! Браво обоим маэстро! Мы выросли на песнях композитора Александра Зацепина, мы любим вас! Как сказал Игорь Яковлевич Крутой, живите долго и счастливо 156 лет!"
  • "Вы грандиозный композитор, завоевавший души и сердца... Зацепин Александр, мы вас слышим повсюду, повсеместно и всегда! И в фильмах, и на концертах в залах столь музыка любима, как весна, она прекрасна, популярна, любовь к ней не угаснет никогда!"

"Гимн сильной женщины!": Игорь Крутой показал закулисье съемок клипа 42-летней Алсу

Ранее сообщалось, что написанная Игорем Крутым грустная песня "Ты знаешь, мама" зазвучала по-новому в исполнении певца из Армении.

