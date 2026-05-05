Игорь Крутой и 100-летний Александр Зацепин вместе сыграли легендарную мелодию – видео растрогало Сеть
10 марта 2026 года Александру Сергеевичу исполнилось 100 лет. На юбилейном концерте в честь важной даты Зацепин и Крутой совместно исполнили тему из кинофильма "Красная палатка". Композиторы на двух роялях – белом и черном – сыграли знаменитую мелодию.
Соответствующее видео 71-летний народный артист РФ опубликовал в Instagram сегодня, 5 мая.
"Для меня было огромной честью и большой человеческой радостью выйти на одну сцену с маэстро в день его невероятного 100-летнего юбилея… Наблюдать за тем, с каким азартом, трепетом и творческой искрой Александр Сергеевич относится к музыке в свои 100 лет – это лучшее вдохновение для всех нас", – написал Крутой.
Игорь Яковлевич также спросил у своих подписчиков: "Кто смотрел эфир концерта?"
Ответа долго ждать не пришлось. Поклонники двух легендарных маэстро осыпали своих кумиров комплиментами и добрыми пожеланиями:
- "Великая музыка!"
- "Супер, браво! Молодец".
- "Два маэстро! И оба крутые!"
- "Живите долго-долго и счастливо!"
- "Красивая музыка. Браво, маэстро".
- "Какая прелесть. Как же красиво. Браво".
- "Я смотрела. Это было невероятно красиво".
- "Как же это здорово, два великолепных гения".
- "Ощущение вечности и блаженства! Как это чувствуется! Браво!"
- "Вот это настоящая музыка, на все века! Самые талантливые мужчины".
- "У нас с маэстро день рождения в один день. Только с разницей в 68 лет".
- "Какое душевное и искреннее поздравление! Долгие лета обоим маэстро".
- "Спасибо огромное за выступление, за поздравление, за музыку, великолепно!"
- "Два гения! Восхищаюсь! Долгих-долгих вам лет жизни! Творите! Созидайте шедевры!"
- "Какая красивая музыка! И в какой потрясающей форме Александр Зацепин! Многие лета".
- "Написал Зацепин, но дыхание им дала Алла! Причем всем его песням! А где он без Аллы?"
- "Смотрела. Супер, концерт прошел на одном дыхании. Все песни подпевала. Выросла на этих прекрасных песнях. Многие лета двум маэстро, двум композиторам".
- "Необыкновенный праздник настоящей музыки! Когда-то в интервью Игорь Яковлевич сказал: "Выше всего – искусство!" А затем подумал и добавил: "Выше искусства только любовь". Обожаю вас".
- "Много мелодий было написано Александром Сергеевичем к советским кинофильмам. Песни из этих кинофильмов по сей день можно услышать по радио. Талантливый человек. Долгих лет жизни и творчества".
- "Прелесть! Только слушать и слушать! Какая душетрепещущая музыка! Браво обоим маэстро! Мы выросли на песнях композитора Александра Зацепина, мы любим вас! Как сказал Игорь Яковлевич Крутой, живите долго и счастливо 156 лет!"
- "Вы грандиозный композитор, завоевавший души и сердца... Зацепин Александр, мы вас слышим повсюду, повсеместно и всегда! И в фильмах, и на концертах в залах столь музыка любима, как весна, она прекрасна, популярна, любовь к ней не угаснет никогда!"
