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Культура и шоу-бизнес

Шок и паника: реакция Тимати на новость о беременности его девушки

Реакция Тимати на беременность Валентины Ивановой, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 15:20 Фото: Instagram/halfbloodval
Девушка рэпера Тимати, российская модель, Валентина Иванова сняла трендовое видео: тайно записала его реакцию на неожиданную новость, сообщает Zakon.kz.

На опубликованном 28 апреля 2025 года в Instagram видео Валентина включила камеру и кому-то по телефону сначала рассказала о хорошей погоде, а потом, когда Тимати почти сел в машину, сказала, что купила тест на беременность и он показал положительный результат. Далее стоп-кадр показывает, как Тимати замер в ступоре от услышанного. Проводил взглядом выходящую из авто девушку и только через какое-то время рванул за ней. А что было дальше, неизвестно.

Действительно ли Валентина Иванова находится в интересном положении, неизвестно. Возможно, это был такой пранк. Тем не менее, подписчики модели засыпали пост комментариями с поздравлениями.

  • Люблю, моя девочка, будьте счастливы! Поздравляю! Вы самая красивая и любимая парочка!
  • Мы не знаем шутка ли это, но мы за вас очень рады
  • Ох через девять месяцев ты перейдешь на уровень новой любви, космической любви! Мои поздравления
  • Ржууу. Это самое креативное видео с сообщением о беременности. Если это не шутка, о от всей души поздравляю
  • Слухи подтвердились. Поздравляем.

У 41-летнего Тимати двое детей: дочка и сын, которых ему родили красавицы-модели Алёна Шишкова и Анастасия Решетова. В начале 2025 года рэпер сделал детям подарок на Новый год и отвез их, а также свою маму, в Париж.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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