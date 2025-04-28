Шок и паника: реакция Тимати на новость о беременности его девушки

Девушка рэпера Тимати, российская модель, Валентина Иванова сняла трендовое видео: тайно записала его реакцию на неожиданную новость, сообщает Zakon.kz.

На опубликованном 28 апреля 2025 года в Instagram видео Валентина включила камеру и кому-то по телефону сначала рассказала о хорошей погоде, а потом, когда Тимати почти сел в машину, сказала, что купила тест на беременность и он показал положительный результат. Далее стоп-кадр показывает, как Тимати замер в ступоре от услышанного. Проводил взглядом выходящую из авто девушку и только через какое-то время рванул за ней. А что было дальше, неизвестно.

Действительно ли Валентина Иванова находится в интересном положении, неизвестно. Возможно, это был такой пранк. Тем не менее, подписчики модели засыпали пост комментариями с поздравлениями.

Люблю, моя девочка, будьте счастливы! Поздравляю! Вы самая красивая и любимая парочка!

Мы не знаем шутка ли это, но мы за вас очень рады

Ох через девять месяцев ты перейдешь на уровень новой любви, космической любви! Мои поздравления

Ржууу. Это самое креативное видео с сообщением о беременности. Если это не шутка, о от всей души поздравляю

Слухи подтвердились. Поздравляем.

У 41-летнего Тимати двое детей: дочка и сын, которых ему родили красавицы-модели Алёна Шишкова и Анастасия Решетова. В начале 2025 года рэпер сделал детям подарок на Новый год и отвез их, а также свою маму, в Париж.