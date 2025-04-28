Шок и паника: реакция Тимати на новость о беременности его девушки
На опубликованном 28 апреля 2025 года в Instagram видео Валентина включила камеру и кому-то по телефону сначала рассказала о хорошей погоде, а потом, когда Тимати почти сел в машину, сказала, что купила тест на беременность и он показал положительный результат. Далее стоп-кадр показывает, как Тимати замер в ступоре от услышанного. Проводил взглядом выходящую из авто девушку и только через какое-то время рванул за ней. А что было дальше, неизвестно.
Действительно ли Валентина Иванова находится в интересном положении, неизвестно. Возможно, это был такой пранк. Тем не менее, подписчики модели засыпали пост комментариями с поздравлениями.
- Люблю, моя девочка, будьте счастливы! Поздравляю! Вы самая красивая и любимая парочка!
- Мы не знаем шутка ли это, но мы за вас очень рады
- Ох через девять месяцев ты перейдешь на уровень новой любви, космической любви! Мои поздравления
- Ржууу. Это самое креативное видео с сообщением о беременности. Если это не шутка, о от всей души поздравляю
- Слухи подтвердились. Поздравляем.
У 41-летнего Тимати двое детей: дочка и сын, которых ему родили красавицы-модели Алёна Шишкова и Анастасия Решетова. В начале 2025 года рэпер сделал детям подарок на Новый год и отвез их, а также свою маму, в Париж.