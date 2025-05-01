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Культура и шоу-бизнес

Снег вместо подарков: Багдат Мусин поделился секретом семейного счастья

Багдат Мусин, семья, признание, любовь, жена, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 11:33 Фото: Instagram/bagdatmussin
42-летний экс-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, а ныне глава крупнейшей телекоммуникационной компании Багдат Мусин трогательно обратился к супруге Дине. Поводом для этого стала годовщина их отношений, сообщает Zakon.kz.

30 апреля Мусин в своем Telegram-канале публично признался в любви к жене.

"19 лет вместе с Диной – 19 лучших лет моей жизни. На днях у нас была годовщина. Когда мы только начали встречаться, Дина еще была студенткой, а я – зеленым IT-шником. Мы договорились: никаких дорогих подарков, максимум – что-нибудь на тысячу тенге. Важнее было вложить душу. Нарисовать что-то, связать, склеить. Своими руками".Багдат Мусин

Он также рассказал, как они молодыми обходились без денег.

"Она делала мне плакаты и разные милые безделушки. Я, помню, рисовал на снегу, чтобы удивить ее или хотя бы рассмешить. Столько всего... Оглядываясь назад, я понимаю, что эти моменты будут с нами всегда – как крепкий фундамент нашей семьи. Я благодарен ей. За то, что впустила меня в свою жизнь. За то, что сказала "да". За наших детей. За теплые и счастливые годы, месяцы, дни, часы, минуты, секунды... И главное, за партнерство во всем – в воспитании, в быту и даже в бизнесе".Багдат Мусин

⠀Мусин уточнил, что они до сих пор обсуждают, куда и сколько инвестировать.

"Спорим по ее проектам. Вместе решаем, какие стартапы стоят внимания. Эти "точки соприкосновения" как якоря, которые помогают нам не расплыться в рутине. Да, дети – это наши главные "проекты". Их пятеро. Старшая уже взрослая. Но, кроме них, у нас были и есть еще десятки дел, где мы – команда. И именно это, мне кажется, укрепляет отношения с годами. Дина, я люблю тебя!"Багдат Мусин

Бывший чиновник часто делится с аудиторией совместными снимками и рассказывает интересные истории.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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