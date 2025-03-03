Багдат Мусин показал свою большую семью в честь важного события

Сегодня, 3 марта 2025 года, день рождения празднует бывший министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, а ныне глава крупнейшей телекоммуникационной компании Багдат Мусин. Ему исполняется 42 года, сообщает Zakon.kz.

В честь важного события многодетный отец в своем Instagram опубликовал фотографию, в которой собрал всю свою большую семью: родителей, жену и пятерых детей.

Именинник считает, что возраст – это не цифры, а путь.

"Одни говорят: "Ты еще молодой". Другие считают, что уже перешагнул за половину жизни. Но с каждым годом я все больше убеждаюсь: возраст – это не просто количество прожитых лет, а внутренние изменения. Они бывают легкими, бывают обжигающими, заставляющими переосмысливать себя. Но если пройти через них, выдержать, научиться – становишься сильнее. Как обновление айфона: появляются новые функции – другая уверенность, новые чувства, новый взгляд на мир", – написал под публикацией Багдат Мусин.

По его словам, главное – не стоять на месте: если внутри ничего не меняется, значит, ты остановился, а остановка означает угасание.

"С возрастом приходит еще одно важное осознание – глубочайшее уважение к матери. Она носила нас 9 месяцев, растила, заботилась, жертвовала собой, чтобы у нас было лучшее. Ее любовь безусловна, ее забота бесконечна. С приходом Рамадана все чаще задумываешься о духовном... А еще все чаще задумываешься не только о том, кто дал тебе жизнь, но и о тех, кому ты дал ее сам. Мои 5 детей – это не просто счастье, это огромная ответственность. Ведь отец не только обеспечивает, но и закладывает в детей ценности, учит их смотреть на мир, строить свою судьбу. Что я оставлю им? Не только материальные блага, но и знания, пример, веру в себя, правильные ориентиры. Потому что наследие – это то, что останется в сердцах детей, когда нас уже не будет". Багдат Мусин

А завершил экс-министр свои мысли красивым рассказом о любимой супруге.

"И это не просто моя любимая или ненаглядная красавица. Это человек моей души, мой спутник по всему пути следования. Если уж начали говорить языком изменений, то она принимает твою трансформацию, а ты никогда не должен забывать про поддержку ее изменений. Ведь ей сложнее, она, принимая твою трансформацию, параллельно еще и сама должна успевать трансформироваться, а еще сложнее – это не забывать адаптироваться к новым функциям каждого. Спасибо за все годы, проведенные вместе! Принимаю с благодарностью свои 42. Поехали…" Багдат Мусин

Коллеги, друзья и подписчики поздравили Мусина с днем рождения и пожелали ему и его большой семье удачи:

"С днем рождения, Багдат Батырбекович! Счастья вашей прекрасной семье!"

"Поздравляю с новым возрастом! В новый путь с новыми мыслями, идеями! Удачи вам и вашей замечательной семье!"

"Поздравляю вас! Успехов и процветания вам и вашей семье! Вы – пример для молодежи! Ораза қабыл болсын!"

"Поздравляю вас с днем рождения! Желаю вам семейного благополучия, успехов в профессиональной карьере и удачи во всем!"

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