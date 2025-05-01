Жена Кайрата Нуртаса показала, как ее сын контролирует сестер
Фото: Instagram/kair_n
Казахстанская актриса и блогер Жулдыз Абдукаримова 1 мая опубликовала серию сторис в Instagram, поделившись семейными сценами, которые происходят в их доме во время праздников, сообщает Zakon.kz.
В одном из сторис она призналась, что больше всего любит в праздниках то, что всей семьей получается собраться за одним столом. "В обычные дни не так-то просто всех усадить, а в праздники – шумно, весело и все вместе", – написала она.
В следующем видео Абдукаримова показала, как на самом деле выглядят их будни. Отвечая на вопрос подписчицы о том, бывают ли у них в семье "шум и гам", актриса засняла сцену. На видео ее дочь и сын выясняют отношения.
"Нарул сильно балует своих дочерей. Терпит все их характеры. Потому что хочет, чтобы в будущем мужья их тоже были такими. Но когда вечером девушки собираются на прогулку, устраивает допрос без пощады. С кем идешь? Когда вернешься? Какой адрес? – и так далее", – написала актриса.
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