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Культура и шоу-бизнес

Вера Брежнева не смогла продать билеты на концерт в Алматы

Артистка, певица, знаменитость, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 04:40 Фото: Instagram/ververa
Российская певица Вера Брежнева продолжает выступать в странах СНГ, но некоторые ее запланированные концерты не смогут состояться, сообщает Zakon.kz.

По информации Telegram-канала SHOT, часть тура может обернуться для певицы провалом. Концертные площадки в Казахстане оказались заполнены лишь наполовину.

Концерт в Алматы

  • Дата: концерт во Дворце Республики, 30 апреля.
  • Вместимость зала: 2567 мест.
  • Продано: 1283 билета.
  • Стоимость билетов: от 17 тысяч до 60 тысяч тенге.

Фото: скрин Ticketon

Как сообщает SHOT, концерт не вызвал ожидаемого интереса: более 50% билетов до сих пор не распродано.

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Аксинья Титова
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