Вера Брежнева не смогла продать билеты на концерт в Алматы
Фото: Instagram/ververa
Российская певица Вера Брежнева продолжает выступать в странах СНГ, но некоторые ее запланированные концерты не смогут состояться, сообщает Zakon.kz.
По информации Telegram-канала SHOT, часть тура может обернуться для певицы провалом. Концертные площадки в Казахстане оказались заполнены лишь наполовину.
Концерт в Алматы
- Дата: концерт во Дворце Республики, 30 апреля.
- Вместимость зала: 2567 мест.
- Продано: 1283 билета.
- Стоимость билетов: от 17 тысяч до 60 тысяч тенге.
Фото: скрин Ticketon
Как сообщает SHOT, концерт не вызвал ожидаемого интереса: более 50% билетов до сих пор не распродано.
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