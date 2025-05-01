Вера Брежнева не смогла продать билеты на концерт в Алматы

Российская певица Вера Брежнева продолжает выступать в странах СНГ, но некоторые ее запланированные концерты не смогут состояться, сообщает Zakon.kz.

По информации Telegram-канала SHOT, часть тура может обернуться для певицы провалом. Концертные площадки в Казахстане оказались заполнены лишь наполовину.

Концерт в Алматы

Дата: концерт во Дворце Республики, 30 апреля.

Вместимость зала: 2567 мест.

Продано: 1283 билета.

Стоимость билетов: от 17 тысяч до 60 тысяч тенге.

Фото: скрин Ticketon

Как сообщает SHOT, концерт не вызвал ожидаемого интереса: более 50% билетов до сих пор не распродано.

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