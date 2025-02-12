Вера Брежнева высказалась о переносе концертов в Алматы и Астане
Ранее стало известно, что экс-солистка "ВИА Гры" не выступит в Астане и Алматы. Организаторы заявили, что "столкнулись с проблемами, которые не удалось решить в удобоваримые сроки и сохранить график тура". Но им удалось перенести концерт Брежневой в Алматы на новую дату – 30 апреля, в Астане – на 3 мая.
По словам 43-летней артистки, о переносе она узнала перед вылетом в южную столицу Казахстана.
"Незадолго до моего вылета... Даже сложно это прокомментировать. Но меня греет то, что наша встреча все равно состоится. Жду очень", – написала Вера в Stories сегодня.
Она поблагодарила поклонников "за понимание и поддержку".
"Люблю", – заключила певица.
Фото: Instagram/ververa
А организаторы объявили новые даты тура Брежневой.
"Мы сделали все возможное, чтобы встреча состоялась в ближайшие сроки. По независящим от артиста и организатора причинам мы вынуждены объявить перенос. К сожалению, мы столкнулись с проблемами, которые не удалось решить в нужные сроки и сохранить график тура. Просим отнестись с пониманием, мы очень ждем наших встреч! Все билеты действительны. Любовь спасет мир", – подчеркнули организаторы.
Поклонники Веры из Алматы, Ташкента, Астаны и Бишкека под публикацией о переносе написали:
- "Все равно прилечу, Вера, несмотря ни на что!"
- "Господи, хорошо, что я не купила билеты на вокзал с Караганды до Астаны".
- "Я очень надеюсь, что в Бишкеке это будет все-таки формат концертного зала".
- "Вера, ждем. Организаторы позвонили, извинились и поменяли дату и билеты! Ждем встречи".
Стоит отметить, что Брежнева подчистила свою страницу в Instagram, удалив из нее все публикации. С чем это связано, артистка пока никак не объяснила.
Фото: Instagram/ververa
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