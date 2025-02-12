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Культура и шоу-бизнес

Вера Брежнева высказалась о переносе концертов в Алматы и Астане

Вера Брежнева, перенос концертов в Астане и Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 16:50 Фото: wikimedia/Юлия Лысенко
Известная украинская поп-певица, актриса и телеведущая Вера Брежнева, которая 12 февраля 2025 года должна была выступить в Алматы с концертом, вышла на связь с поклонниками в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Ранее стало известно, что экс-солистка "ВИА Гры" не выступит в Астане и Алматы. Организаторы заявили, что "столкнулись с проблемами, которые не удалось решить в удобоваримые сроки и сохранить график тура". Но им удалось перенести концерт Брежневой в Алматы на новую дату – 30 апреля, в Астане – на 3 мая.

По словам 43-летней артистки, о переносе она узнала перед вылетом в южную столицу Казахстана.

"Незадолго до моего вылета... Даже сложно это прокомментировать. Но меня греет то, что наша встреча все равно состоится. Жду очень", – написала Вера в Stories сегодня.

Она поблагодарила поклонников "за понимание и поддержку".

"Люблю", – заключила певица.

Фото: Instagram/ververa

А организаторы объявили новые даты тура Брежневой.

"Мы сделали все возможное, чтобы встреча состоялась в ближайшие сроки. По независящим от артиста и организатора причинам мы вынуждены объявить перенос. К сожалению, мы столкнулись с проблемами, которые не удалось решить в нужные сроки и сохранить график тура. Просим отнестись с пониманием, мы очень ждем наших встреч! Все билеты действительны. Любовь спасет мир", – подчеркнули организаторы.

Поклонники Веры из Алматы, Ташкента, Астаны и Бишкека под публикацией о переносе написали:

  • "Все равно прилечу, Вера, несмотря ни на что!"
  • "Господи, хорошо, что я не купила билеты на вокзал с Караганды до Астаны".
  • "Я очень надеюсь, что в Бишкеке это будет все-таки формат концертного зала".
  • "Вера, ждем. Организаторы позвонили, извинились и поменяли дату и билеты! Ждем встречи".

Стоит отметить, что Брежнева подчистила свою страницу в Instagram, удалив из нее все публикации. С чем это связано, артистка пока никак не объяснила.

Фото: Instagram/ververa

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3 февраля 2025 года у Веры Брежневой был день рождения. Ей исполнилось 43 года. В связи с этим к артистке обратились две дочери – Соня и Сара Киперман.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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