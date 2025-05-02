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Культура и шоу-бизнес

68-летний Том Хэнкс нежно поздравил вторую жену с солидной годовщиной

Том Хэнкс, поздравление, супруга, любовь, годовщина, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 16:56 Фото: Instagram/tomhanks
Со своей второй супругой Ритой Уилсон известный американский актер Том Хэнкс счастлив в браке с 1988 года. 1 мая 2025 года они отметили 37-ю годовщину совместной жизни, которая также именуется "муслиновой свадьбой", сообщает Zakon.kz.

Звездные супруги довольно редко делятся совместными снимками и ведут достаточно скрытый от общественности образ жизни. Но в честь праздника они решили нарушить традицию и разместили поздравления друг другу.

Так, они опубликовали снимки с краткими подписями на страницах в Instagram.

"Поздравляю с 37-й годовщиной, любимый!" – отметила Уилсон.

Обладатель "Оскара" за главную роль в фильме "Форрест Гамп" написал следующее:

"37 лет в браке. Люблю вас. Спасибо".

Известные друзья семьи присоединились к поздравлениям. Среди них можно отметить актрису Деми Мур, которая оставила под фото многочисленные смайлики в виде сердечек.

В браке Тома Хэнкса и Риты Уилсон родилось два сына Честер и Трумэн. Кроме того, у Тома Хэнкса есть дочь и сын от первого брака.

Ранее 42-летний экс-министр цифрового развития Казахстана, а ныне глава крупнейшей телекоммуникационной компании Багдат Мусин трогательно обратился к супруге Дине. Поводом для этого стала годовщина их отношений.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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