68-летний Том Хэнкс нежно поздравил вторую жену с солидной годовщиной
Звездные супруги довольно редко делятся совместными снимками и ведут достаточно скрытый от общественности образ жизни. Но в честь праздника они решили нарушить традицию и разместили поздравления друг другу.
Так, они опубликовали снимки с краткими подписями на страницах в Instagram.
"Поздравляю с 37-й годовщиной, любимый!" – отметила Уилсон.
Обладатель "Оскара" за главную роль в фильме "Форрест Гамп" написал следующее:
"37 лет в браке. Люблю вас. Спасибо".
Известные друзья семьи присоединились к поздравлениям. Среди них можно отметить актрису Деми Мур, которая оставила под фото многочисленные смайлики в виде сердечек.
В браке Тома Хэнкса и Риты Уилсон родилось два сына Честер и Трумэн. Кроме того, у Тома Хэнкса есть дочь и сын от первого брака.
Ранее 42-летний экс-министр цифрового развития Казахстана, а ныне глава крупнейшей телекоммуникационной компании Багдат Мусин трогательно обратился к супруге Дине. Поводом для этого стала годовщина их отношений.