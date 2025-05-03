Владимир Пресняков поделился редким семейным видео с Натальей Подольской и сыновьями
Ролик он опубликовал в Instagram. На видео пара идет по берегу с сыновьями. На фоне звучат слова из песни:
"Любовь – это награда.
Когда близкие рядом.
И мне больше не надо ничего.
Ты здесь, ты моя правда".
"Когда близкие рядом", – подписал пост артист.
Поклонники пожелали семье пополнения в виде дочери:
– Искренние, красивые, счастливые!
– Лапочку дочку вам.
– Надо еще доченьку в эту красивую семью.
– Любовь то, что вы делаете, любовь вокруг.
Наталья Подольская состоит в браке с Владимиром Пресняковым. Они познакомились в 2005 году на проекте "Большие гонки". Пара на несколько месяцев расставалась, поскольку певец был официально женат на модельере Елене Ленской. В 2010 году Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу. Влюбленные воспитывают двоих сыновей: Артемия и Ивана.
Ранее супруга Владимира Преснякова уговорила его исполнить супружеский долг на Мальдивах.