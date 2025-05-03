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Культура и шоу-бизнес

Владимир Пресняков поделился редким семейным видео с Натальей Подольской и сыновьями

Пресняков и Подольская поделились с поклонниками редким семейным видео, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2025 00:13 Фото: Instagram/presnyakovvladimir
Известный певец Владимир Пресняков снялся с супругой Натальей Подольской и сыновьями на Мальдивах под свой трек "Близкие рядом", сообщает Zakon.kz.

Ролик он опубликовал в Instagram. На видео пара идет по берегу с сыновьями. На фоне звучат слова из песни:

"Любовь – это награда.

Когда близкие рядом.

И мне больше не надо ничего.

Ты здесь, ты моя правда".

"Когда близкие рядом", – подписал пост артист.

Поклонники пожелали семье пополнения в виде дочери:

– Искренние, красивые, счастливые!

– Лапочку дочку вам.

– Надо еще доченьку в эту красивую семью.

– Любовь то, что вы делаете, любовь вокруг.

Наталья Подольская состоит в браке с Владимиром Пресняковым. Они познакомились в 2005 году на проекте "Большие гонки". Пара на несколько месяцев расставалась, поскольку певец был официально женат на модельере Елене Ленской. В 2010 году Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу. Влюбленные воспитывают двоих сыновей: Артемия и Ивана.

Ранее супруга Владимира Преснякова уговорила его исполнить супружеский долг на Мальдивах.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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