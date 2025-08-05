Баян Алагузова показала, как выглядела в "лихие 90-е"
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанская продюсер и актриса Баян Aлагузова опубликовала в Instagram редкие архивные кадры 1995 года, где она получает третье место на музыкальном конкурсе исполнителей "Жас Канат", сообщает Zakon.kz.
Новой публикацией знаменитость намекнула на то, что любая большая история начинается с мечты. Ha кадрах будущая продюсер взволнованно поднимается на сцену за наградой и трогательно благодарит жюри.
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
После финала конкурса Баян дала интервью. Поклонники в комментариях обсуждают, что за много лет Баян почти не изменилась.
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
О Баян Алагузовой страна узнала в 1993 году. Тогда на экраны вышла мелодрама "Станция любви". Это была ее первая главная роль, и – первый успех.
Сейчас Алагузова считается одной из самых влиятельных женщин в казахстанском шоу-бизнесе. Недавно она восхитила Казнет фотосессией в национальном стиле.
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