Баян Алагузова показала, как выглядела в "лихие 90-е"

Казахстанская продюсер и актриса Баян Aлагузова опубликовала в Instagram редкие архивные кадры 1995 года, где она получает третье место на музыкальном конкурсе исполнителей "Жас Канат", сообщает Zakon.kz.

Новой публикацией знаменитость намекнула на то, что любая большая история начинается с мечты. Ha кадрах будущая продюсер взволнованно поднимается на сцену за наградой и трогательно благодарит жюри.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

После финала конкурса Баян дала интервью. Поклонники в комментариях обсуждают, что за много лет Баян почти не изменилась.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

О Баян Алагузовой страна узнала в 1993 году. Тогда на экраны вышла мелодрама "Станция любви". Это была ее первая главная роль, и – первый успех.

Сейчас Алагузова считается одной из самых влиятельных женщин в казахстанском шоу-бизнесе. Недавно она восхитила Казнет фотосессией в национальном стиле.