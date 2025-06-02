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Культура и шоу-бизнес

Леди Гага побила рекорд Мадонны и вошла в Книгу Гиннесса

Леди Гага, концерт, Бразилия, рекорды , фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 23:40 Фото: Instagram/ladygaga
Концерт Леди Гаги, прошедший 3 мая на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, был признан самым массовым среди всех сольных выступлений женщин-музыкантов, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса.

На бесплатное шоу поп-дивы пришло около 2,5 миллиона человек, что позволило Гаге побить рекорд, установленный Мадонной всего годом ранее – 4 мая 2024 года, на том же месте.

Это стало первым выступлением Леди Гаги в Бразилии за последние 13 лет. Несмотря на достижение, абсолютным лидером по числу зрителей на концерте остается Род Стюарт: его новогоднее шоу в 1994 году собрало более 3,5 миллиона человек.

А ранее 87-летний Энтони Хопкинс лихо станцевал для фанатов. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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