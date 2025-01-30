Жених Леди Гаги рассказал о нюансах отношений с ней

Американская певица Леди Гага и предприниматель Майкл Полански вместе с 2019 года. В прошлом году пошли слухи о помолвке пары, сообщает Zakon.kz.

Позже поп-дива подтвердила их во время беседы с премьер-министром Франции на Олимпиаде в Париже. На днях Майкл впервые за долгое время дал интервью, в котором высказался о романе с артисткой.

Фото: Циклопедия

В интервью с Elle Полански мило называл Леди Гагу ее настоящим именем – Стефани. Он признался, что их отношения мало чем отличаются от обычных. Единственное, чему им обоим пришлось научиться, – это принять тот факт, что у них нет никакой приватности из-за фанатов и папарацци.

"Стефани смирилась с этим и проявила ко мне терпение... Мы находим нормальное там, где это возможно", – высказался Майкл.

По словам Полански, ему очень повезло быть рядом с творческим человеком. Он восхищается тем, как Гага создает свои песни, а к созданию последнего альбома она привлекла и его.

Ранее стало известно, что Мелания Трамп тоже готова показать то, что скрыто от общественности.

