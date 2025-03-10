Полный зал, подпевающий Кайрату Нуртасу, всколыхнул Казнет
Фото: Instagram/kair_n
36-летний казахстанский эстрадный певец Кайрат Нуртас опубликовал небольшое видео с выступления. Артист исполнял для полного зала свою популярную композицию под названием "Жолықпадың ертерек!", сообщает Zakon.kz.
Лирическая песня не оставила равнодушных как среди зрителей, так и пользователей социальных сетей. Присутствующие на концерте включили фонарики на своих смартфонах и светили ими в такт музыке.
После просмотра комментаторы заявили, что хотят попасть на его концерт, но живут они либо в Астане, либо в Астрахани. Так, поклонники попросили приехать и в их город.
- "Сегодня была на концерте, весь концерт в живом исполнении. Какой же вы классный, Кайрат".
- "Концерт прошел на высоком уровне, отдохнули с семьей".
- "Мне очень нравится эта песня, классная".
- "Мы танцевали и пели вместе. Было классно".
- "Кайрат – всегда звезда".
- "Концерт мощный!"
- "Легенда".
- "Не успела купить билеты, обязательно пойду в следующий раз", – пишут другие.
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6 марта 2025 года состоялась премьера нового казахстанского фильма под названием "Хотя бы роди!" Главные роли в картине исполнили известные актеры Тауекел Мусилим и Жулдыз Абдукаримова. Супруга певца Кайрата Нуртаса разместила небольшой ролик на странице в Instagram с предпоказа. Внимательные подписчики в первую очередь обратили внимание на отсутствие звездного мужа.
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