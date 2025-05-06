Обгоревшая и без грима Валерия обратилась к подписчикам и нарвалась на комплименты

Российская артистка Валерия опубликовала достаточно откровенное видео, на котором показала, как обгорела на солнце, и попросила совета подписчиков, сообщает Zakon.kz.

Не так давно певица делилась видео совместного с мужем Иосифом Пригожиным отдыха на море. Вероятно, именно там она и получила солнечный ожог. Сегодня, 6 мая, звезда опубликовала видео в полотенце, показав неприятные последствия солнечных ванн. Она спросила у подписчиков, может, кто-то знает такое волшебное средство, которое поможет оперативно и без последствий исправить ситуацию.

Подписчики не поскупились на советы, а также и на комплименты, отметив, что 57-летняя Валерия и без макияжа шикарно выглядит.

Заинька! Бепантен или алоэ.

Какая Вы красивая женщина! Невероятно!

Какая нежная натуральная красота, словно Алёнушка.

Пантенолом! Кокосовое масло тоже отлично!

Красотка!

Старый проверенный способ, дорогая, – это простокваша или сметана, кожа у вас красивая, нежная.

И это в 57 лет так выглядите нереально!

Чтобы не обгореть, иду на ночной пляж. В Дубае их три. А так-то пантенол. Вы красотка!

Ночью 24 апреля Валерия стала дважды бабушкой: у ее сына Арсения и его жены Лианы родился второй ребенок – сын.