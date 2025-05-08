Агутин представил новую версию легендарной песни из "17 мгновений весны"

Фото: pexels

Российский композитор Леонид Агутин решил поделиться историей о том, как один крупный медиахолдинг предложил ему перепеть "Песню о далекой Родине" из "17 мгновений весны" к юбилею Великой Победы, сообщает Zakon.kz.

Артист подчеркнул, что День Победы – настоящий праздник и, наверное, самый главный. "День памяти погибшего деда Лёни и подвига советского народа. 30 лет назад я уже исполнял эту песню, но сегодня мой голос, тембр и технологии изменились. Предыдущая трогательная версия мне тоже близка и симпатична, но эта получилась мощнее, что созвучно юбилейной дате". Леонид Агутин В заключительной части певец пожелал всем мира и добра. "Помните подвиги наших предков и любите жизнь, друзья!" Леонид Агутин Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) Песня – шедевр. Время печальное.

В вашем исполнении звучит пронзительнее всего.

Я уверена, что это будет как всегда грандиозно.

У меня в плейлисте эта песня в вашем исполнении уже больше 15 лет точно! С радостью послушаю новую версию.

Отличная новость, и песня в вашем исполнении нравится, – пишут пользователи Сети. Ранее стало известно, что казахстанский певец Димаш Кудайберген запустил челлендж в преддверии премьеры клипа "Тау ішінде", которая состоится 15 мая.

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