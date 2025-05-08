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Культура и шоу-бизнес

Агутин представил новую версию легендарной песни из "17 мгновений весны"

микрофон, фанаты, ВОВ, юбилей, песня, Агутин, перепевка, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 09:58 Фото: pexels
Российский композитор Леонид Агутин решил поделиться историей о том, как один крупный медиахолдинг предложил ему перепеть "Песню о далекой Родине" из "17 мгновений весны" к юбилею Великой Победы, сообщает Zakon.kz.

Артист подчеркнул, что День Победы – настоящий праздник и, наверное, самый главный.

"День памяти погибшего деда Лёни и подвига советского народа. 30 лет назад я уже исполнял эту песню, но сегодня мой голос, тембр и технологии изменились. Предыдущая трогательная версия мне тоже близка и симпатична, но эта получилась мощнее, что созвучно юбилейной дате".Леонид Агутин

В заключительной части певец пожелал всем мира и добра.

"Помните подвиги наших предков и любите жизнь, друзья!"Леонид Агутин
  • Песня – шедевр. Время печальное.
  • В вашем исполнении звучит пронзительнее всего.
  • Я уверена, что это будет как всегда грандиозно.
  • У меня в плейлисте эта песня в вашем исполнении уже больше 15 лет точно! С радостью послушаю новую версию.
  • Отличная новость, и песня в вашем исполнении нравится, – пишут пользователи Сети.

Ранее стало известно, что казахстанский певец Димаш Кудайберген запустил челлендж в преддверии премьеры клипа "Тау ішінде", которая состоится 15 мая.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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