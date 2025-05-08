Агутин представил новую версию легендарной песни из "17 мгновений весны"
Фото: pexels
Российский композитор Леонид Агутин решил поделиться историей о том, как один крупный медиахолдинг предложил ему перепеть "Песню о далекой Родине" из "17 мгновений весны" к юбилею Великой Победы, сообщает Zakon.kz.
Артист подчеркнул, что День Победы – настоящий праздник и, наверное, самый главный.
"День памяти погибшего деда Лёни и подвига советского народа. 30 лет назад я уже исполнял эту песню, но сегодня мой голос, тембр и технологии изменились. Предыдущая трогательная версия мне тоже близка и симпатична, но эта получилась мощнее, что созвучно юбилейной дате".Леонид Агутин
В заключительной части певец пожелал всем мира и добра.
"Помните подвиги наших предков и любите жизнь, друзья!"Леонид Агутин
- Песня – шедевр. Время печальное.
- В вашем исполнении звучит пронзительнее всего.
- Я уверена, что это будет как всегда грандиозно.
- У меня в плейлисте эта песня в вашем исполнении уже больше 15 лет точно! С радостью послушаю новую версию.
- Отличная новость, и песня в вашем исполнении нравится, – пишут пользователи Сети.
Ранее стало известно, что казахстанский певец Димаш Кудайберген запустил челлендж в преддверии премьеры клипа "Тау ішінде", которая состоится 15 мая.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript