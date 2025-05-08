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Культура и шоу-бизнес

Тимати готовится стать многодетным отцом: шутки в Сети набирают обороты

Тимати, девушка, беременность, критика, смех, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 16:41 Фото: Instagram/halfbloodval
У 41-летнего российского предпринимателя Тимати уже есть двое детей от предыдущих отношений: дочь Алиса от Алёны Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Теперь в интересном положении находится его очередная девушка Валентина Иванова, сообщает Zakon.kz.

Каждый раз отношения артиста подвергаются критике со стороны общественности. К тому же, музыкальный продюсер так и не женился ни на одной избраннице.

Слухи о беременности Валентины появились в конце марта, но их опровергали. Однако позже она опубликовала видео, в котором сообщила, что ее тест на беременность дал положительный результат. Впрочем, некоторые подписчики решили, что это всего лишь шутка.

Еще позже интрига вокруг возможной беременности Ивановой исчезла. Мама артиста Симона Юнусова подтвердила интересное положение девушки.

Теперь же, 8 мая 2025 года, сама модель опубликовала серию фотографий и видео с заметно округлившимся животиком.

В подписи к ним нет философских цитат, лишь только смайлики.

Не все комментаторы решили поздравлять девушку, большинство же и вовсе соревнуются в остроумии.

  • Кто-нибудь скажите Тимати, что одна женщина может рожать несколько раз. Для этого не обязательно каждый раз новую заводить.
  • Ребенок от Тимура – это к расставанию.
  • От Тимати еще никто не беременный не уходил.
  • Тимати уже присмотрел себе следующую?
  • Это уже как анекдот.
  • Судя по приметам, близится расставание.
  • Почему Тимати бросает девушек, которые от него забеременели?
  • Вале, видимо, надоело ездить на отдых с детьми от разных женщин, решила своего родить.
  • Теперь проезд в метро у Тимура будет бесплатный.
  • Папа ребенка по традиции не женится, не барское это дело.
  • Прикол уже какой-то.
  • Давайте уже скажем Тимати, что женщина может рожать так же дважды. Интересно, с кем четвертого будет делать?

Ранее 67-летняя американская актриса Шэрон Стоун поделилась архивным фото своих родителей. Поводом стала трагическая новость – смерть ее матери, Дороти Мэри Стоун, которой было 92 года.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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