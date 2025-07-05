#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
Общество

Мечты сбываются: спектакль о важности рабочих профессий показали в Астане

спектакль, постановка, Год рабочих профессий , фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 22:01 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
На сцене Государственного театра драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова сегодня, 5 июня 2025 года, состоялся предпремьерный показ удивительного спектакля "Армандар орындалады" ("Мечты сбываются"). Здесь на сцене представители разных профессий сыграли самих себя, сообщает Zakon.kz.

Автор и режиссер спектакля – Нуржигит Мусилимов. Он говорит, что хотел рассказать о тех людях, чей труд очень важен для общества.

В его спектакле перед зрителями предстают агроном, сантехник, электрик, учитель, программист, строитель, врач, повар, официантка и инженер по технике безопасности. 

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Живут они все в общежитии – это такой символический прообраз социума, где каждый выполняет определенную роль. Координирует их и в то же время выступает связующим звеном комендант Айжан. 

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

В центре спектакля – Дархан. Это молодой человек, который никак не может выбрать, кем ему стать. И вот герои постановки где-то в комедийном стиле, где-то по всем канонам драмы повествуют, как пришли в ту или иную профессию. 

"Идея возникла года три-четыре назад у художественного руководителя Турсынбека Кабатова. Но вот реализовать ее удалось в этом году в рамках Года рабочих профессий. Суть – популяризовать образ человека труда, показать, что ими движет. Ведь каждый из них, будь то учитель или врач, сантехник или электрик, строитель или повар, очень нужны обществу", – говорит Нуржигит Мусилимов.

Фишка постановки в том, что на сцене были реальные представители рабочих профессий – учителя столичной школы-лицея №85, врач-интерн, официантка, программист, электрик. Им помогали на сцене четыре профессиональных актера.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

"У каждого героя был свой монолог – когда он говорил, что для него быть учителем, поваром или сантехником. Мы подумали, что только человек той или иной профессии сможет донести зрителю суть, боль и радости своей работы. Мы объявили кастинг и позже уже, опираясь на  специальность тех, кто его прошел, написали сценарий. Мы хотели показать их труд, каждодневный труд, и таким образом выразить дань уважения", – добавил режиссер. 

Роль купидона сыграл Ерхат Женисбек. Он студент Медицинского университета Астаны. Парень – врач-интерн, который мечтал стать актером. И сегодня его мечта сбылась.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

"Я надеюсь, это начало моего творческого пути. Открыт к предложениям (шутит он. – Прим. ред.). Случайно увидел, что проходит такой кастинг, прошел его, и вот я на сцене. То есть сбылась моя давняя мечта. Все было на очень высоком уровне – подготовка, декорации, сцена. Было очень волнительно играть на сцене, петь. Ведь мы первые в Казахстане, кто сделал такую постановку. Мы ведь не профессиональные актеры, мы представители рабочих профессий, у всех у нас есть своя основная работа, но вот с легкой руки режиссера родилась такая удивительная постановка. Надеюсь, нам удалось передать значимость каждой специальности", – говорит он. 

К слову, на показе было очень много молодежи. После спектакля они еще долго не расходились: делились друг с другом впечатлениями и фотографировались с актерами. 

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Тоты Кенжебековна на постановку пришла с младшей дочерью. Старшая сыграла роль инженера по технике безопасности.

"Мне очень понравилась идея спектакля. Все продумано, хотя и не актеры, но каждый из них сыграл свою роль на высоком уровне. Моя дочь – инженер по технике безопасности. Она сыграла саму себя", – отметила она. 

4 июля 2025 года в столице в рамках празднования Дня Астаны состоялся вечер национальной музыки под названием "Асыл Мұра".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 6 по 8 июля
Общество
17:39, Сегодня
Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 6 по 8 июля
В Алматы прошел масштабный субботник в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан"
Общество
16:56, Сегодня
В Алматы прошел масштабный субботник в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан"
Жара и дожди ожидают казахстанцев в воскресенье
Общество
16:12, Сегодня
Жара и дожди ожидают казахстанцев в воскресенье
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: