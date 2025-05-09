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Культура и шоу-бизнес

Ты вообще в своем уме, доча: Алагузова наотрез отказалась сидеть с внуками

Баян Алагузова, Айсауле Бакытбек , фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 23:05 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Популярный казахстанский продюсер Баян Алагузова отказалась посидеть с детьми своей дочери Айсауле Бакытбек, сославшись на неподходящие условия и неподготовленность детей к ночевке в ее доме, сообщает Zakon.kz.

Айсауле Бакытбек решила разыграть свою маму, сообщив ей по телефону, что якобы хочет провести вечер с подругами.

Фрагмент семейного разговора она опубликовала на своей с странице в Instagram. Однако Баян Алагузова резко воспротивилась этой идее.

"Ты вообще в своем уме, доча? Они не будут спать, будут орать. Они не знают этот дом, не знают Женю. Нет, нет, нет", – сказала Алагузова, добавив, что не берет на себя такой ответственности, особенно на всю ночь. На просьбу дочери "всего один раз за три года" звезда ответила категоричным отказом.

А ранее Баян Алагузова показала милое фото подросших дочерей от суррогатной матери. 

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Айсулу Омарова
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