Ты вообще в своем уме, доча: Алагузова наотрез отказалась сидеть с внуками

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Популярный казахстанский продюсер Баян Алагузова отказалась посидеть с детьми своей дочери Айсауле Бакытбек, сославшись на неподходящие условия и неподготовленность детей к ночевке в ее доме, сообщает Zakon.kz.

Айсауле Бакытбек решила разыграть свою маму, сообщив ей по телефону, что якобы хочет провести вечер с подругами. Фрагмент семейного разговора она опубликовала на своей с странице в Instagram. Однако Баян Алагузова резко воспротивилась этой идее. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aissaule Bakytbek Kaidarova (@aissaulebakytbek) "Ты вообще в своем уме, доча? Они не будут спать, будут орать. Они не знают этот дом, не знают Женю. Нет, нет, нет", – сказала Алагузова, добавив, что не берет на себя такой ответственности, особенно на всю ночь. На просьбу дочери "всего один раз за три года" звезда ответила категоричным отказом. А ранее Баян Алагузова показала милое фото подросших дочерей от суррогатной матери.



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