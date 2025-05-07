Алагузова показала милое фото подросших дочерей от суррогатной матери
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова вновь поделилась с подписчиками душевным моментом из своей семейной жизни, сообщает Zakon.kz.
В своих Instagram Stories 7 мая она опубликовала фото очаровательных малышек в одинаковых нарядах, сопровождая их сердечками.
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Также Алагузова разместила кадр с Алисой на детской площадке.
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Напомним, летом 2024 года Баян Алагузова стала многодетной матерью. 5 августа знаменитость сообщила, что стала мамой в третий раз. Малышку назвали Алисой. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript