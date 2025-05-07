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Культура и шоу-бизнес

Алагузова показала милое фото подросших дочерей от суррогатной матери

Баян Алагузовой, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 01:52 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова вновь поделилась с подписчиками душевным моментом из своей семейной жизни, сообщает Zakon.kz.

В своих Instagram Stories 7 мая она опубликовала фото очаровательных малышек в одинаковых нарядах, сопровождая их сердечками.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Также Алагузова разместила кадр с Алисой на детской площадке.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Напомним, летом 2024 года Баян Алагузова стала многодетной матерью. 5 августа знаменитость сообщила, что стала мамой в третий раз. Малышку назвали Алисой. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.

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Айсулу Омарова
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