Алагузова показала милое фото подросших дочерей от суррогатной матери

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова вновь поделилась с подписчиками душевным моментом из своей семейной жизни, сообщает Zakon.kz.

В своих Instagram Stories 7 мая она опубликовала фото очаровательных малышек в одинаковых нарядах, сопровождая их сердечками.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Также Алагузова разместила кадр с Алисой на детской площадке.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Напомним, летом 2024 года Баян Алагузова стала многодетной матерью. 5 августа знаменитость сообщила, что стала мамой в третий раз. Малышку назвали Алисой. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.

