Димаш Кудайберген в дуэте с Ларой Фабиан в Лондоне исполнил легендарную песню

Казахстанский певец Димаш Кудайберген в Лондоне выступил на одной сцене с всемирно известной певицей Ларой Фабиан, сообщает Zakon.kz.

3 июня 2025 на знаковой площадке Лондона OVO Arena Wembley состоялся ее сольный концерт в рамках мирового тура "Voices". И одну из культовых песен, известных во всем мире – "Adagio", Лара исполнила с Димашем.

"Один из самых впечатляющих, огромных, мощных инопланетных голосов, которые я когда-либо слышала за всю свою жизнь. Это настоящий подарок, что он сегодня с нами, чтобы исполнить одну из самых сложных песен", – представила Лара Димаша.

Как пишет Dimashnews, общая история Димаша и Лары Фабиан началась именно с этой композиции – в одном из туров китайского проекта "Singer" казахстанец исполнил "Adagio", заслужив признание огромного количества зрителей вместе с 1-м местом в этом туре. Тогда, в 2017 году, после выступления Димаша Лара Фабиан сказала: "Adagio" путешествует через континенты… Поздравляю Димаша Кудайбергена, выступающего на телевизионном конкурсе "Singer".

Продолжением общего творческого пути артистов стали песни композитора Игоря Крутого "Любовь уставших лебедей", "Знай", "Мадмуазель Хайд".

Пока Димаш покоряет мир своим голосом, его брат Мансур делится кадрами съемок клипа на новую песню артиста.