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Культура и шоу-бизнес

Фотография Димаша Кудайбергена с бабушкой вызвала шквал трогательных комментариев

Фотография Димаша Кудайбергена с бабушкой вызвала шквал трогательных комментариев, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 19:41 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный на весь мир казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген сегодня, 8 мая 2025 года, порадовал поклонников новой семейной публикацией, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram 30-летняя звезда опубликовал фотографию с бабушкой, которую называет мамой.

"Очень редко бывают моменты, когда я нахожусь дома и прошу сделать фото. Но на этот раз я хочу передать вам слова моей мамы. Она сказала, чтобы я выразил своим поклонникам со всего мира ее искреннюю благодарность, а также особую признательность за вашу постоянную поддержку и добрые слова. Она передает вам искренний привет и каждому из вас желает здоровья и мира", – написал под фото Димаш.

Публикация с бабушкой вызвала шквал трогательных комментариев:

  • "Как мило с ее стороны! Пусть Аллах хранит ее и всю вашу семью".
  • "Миуа апа, желаю вам долгих лет жизни. Будьте здоровы. Мы вас любим".
  • "Ди, как же мы мечтали о таких фото, моментах. Еще бы со всей семьей. Это так дорого нам тоже".
  • "Боже мой, какая теплота от этого фото. В нем все чувства: и твои, Димаш с Миуа апа, и наши. Как же мы вас любим, не передать словами. Пусть вас всех Бог хранит".

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