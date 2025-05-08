Фотография Димаша Кудайбергена с бабушкой вызвала шквал трогательных комментариев

В своем Instagram 30-летняя звезда опубликовал фотографию с бабушкой, которую называет мамой.

"Очень редко бывают моменты, когда я нахожусь дома и прошу сделать фото. Но на этот раз я хочу передать вам слова моей мамы. Она сказала, чтобы я выразил своим поклонникам со всего мира ее искреннюю благодарность, а также особую признательность за вашу постоянную поддержку и добрые слова. Она передает вам искренний привет и каждому из вас желает здоровья и мира", – написал под фото Димаш.