Фанат Дженнифер Энистон протаранил ворота ее дома

Ворота дома известной американской актрисы Дженнифер Энистон протаранил на машине ее поклонник. Суд принял решение направить мужчину на психиатрическую экспертизу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Bild, 48-летний Джимми Уэйн Карвайл врезался на автомобиле в ворота особняка актрисы в Лос-Анджелесе. Во время инцидента Энистон находилась дома. Мужчину до приезда полиции задержали охранники. Его арестовали по обвинению в сталкинге и вандализме.

На процессе Карвайл вел себя странно и не произнес ни слова. Суд постановил направить его на психиатрическую экспертизу для определения вменяемости.

Отмечается, что Карвайл преследует актрису с 2023 года. Он отправляет ей голосовые сообщения, письма, пишет в соцсетях, называет ее "своей женой" и "родственной душой".

Следствие считает, что атаку на дом он спланировал. Суд запретил Карвайлу приближаться к жилью актрисы ближе чем на 100 метров.

Следующее слушание назначено на 22 мая. В случае признания вины мужчине грозит до трех лет тюрьмы.

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