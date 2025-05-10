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Культура и шоу-бизнес

Фанат Дженнифер Энистон протаранил ворота ее дома

американская актриса Дженнифер Энистон, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 12:03 Фото: instagram/jenniferaniston
Ворота дома известной американской актрисы Дженнифер Энистон протаранил на машине ее поклонник. Суд принял решение направить мужчину на психиатрическую экспертизу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Bild, 48-летний Джимми Уэйн Карвайл врезался на автомобиле в ворота особняка актрисы в Лос-Анджелесе. Во время инцидента Энистон находилась дома. Мужчину до приезда полиции задержали охранники. Его арестовали по обвинению в сталкинге и вандализме.

На процессе Карвайл вел себя странно и не произнес ни слова. Суд постановил направить его на психиатрическую экспертизу для определения вменяемости.

Отмечается, что Карвайл преследует актрису с 2023 года. Он отправляет ей голосовые сообщения, письма, пишет в соцсетях, называет ее "своей женой" и "родственной душой".

Следствие считает, что атаку на дом он спланировал. Суд запретил Карвайлу приближаться к жилью актрисы ближе чем на 100 метров.

Следующее слушание назначено на 22 мая. В случае признания вины мужчине грозит до трех лет тюрьмы.

Ранее казахстанская актриса Сая Оразгалиева объявила, что развелась с мужем – бизнесменом Ильясом Иминовым.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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