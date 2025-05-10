#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
516.01
582.47
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
516.01
582.47
6.26
Культура и шоу-бизнес

Искусственный интеллект "угадал" лица маленьких дочерей Баян Алагузовой

Баян Алагузова, дети, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 22:41 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер и телеведущая Баян Алагузова рассказала, что искусственный интеллект с высокой точностью воссоздал внешность ее маленьких дочерей, рожденных от суррогатных матерей, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 10 мая сообщила в Instagram Stories на своей странице.

По словам Алагузовой, она получила в подарок подушки с изображениями детей, созданными с помощью нейросети. Женщина призналась, что была удивлена точностью, с которой искусственный интеллект "угадал" черты лиц ее дочерей – Алисы и Алмы.

Ранее Баян Алагузова наотрез отказалась сидеть с внуками. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Фанат Дженнифер Энистон протаранил ворота ее дома
Культура и шоу-бизнес
12:03, Сегодня
Фанат Дженнифер Энистон протаранил ворота ее дома
Димаш Кудайберген споет в дуэте с Ларой Фабиан
Культура и шоу-бизнес
06:40, Сегодня
Димаш Кудайберген споет в дуэте с Ларой Фабиан
Алла Пугачёва посвятила пост Дню Победы в соцсетях
Культура и шоу-бизнес
04:20, 10 мая 2025
Алла Пугачёва посвятила пост Дню Победы в соцсетях
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: