Искусственный интеллект "угадал" лица маленьких дочерей Баян Алагузовой

Казахстанский продюсер и телеведущая Баян Алагузова рассказала, что искусственный интеллект с высокой точностью воссоздал внешность ее маленьких дочерей, рожденных от суррогатных матерей, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 10 мая сообщила в Instagram Stories на своей странице.

По словам Алагузовой, она получила в подарок подушки с изображениями детей, созданными с помощью нейросети. Женщина призналась, что была удивлена точностью, с которой искусственный интеллект "угадал" черты лиц ее дочерей – Алисы и Алмы.

Ранее Баян Алагузова наотрез отказалась сидеть с внуками.