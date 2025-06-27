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Культура и шоу-бизнес

17-летняя дочь Алсу и Яна Абрамова обратилась к звездной матери по особому случаю

17-летняя дочь Алсу и Яна Абрамова обратилась к звездной матери по особому случаю, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 18:26 Фото: Instagram/alsou_a
Сегодня, 27 июня 2025 года, личный праздник отмечает известная российская певица Алсу Абрамова – ей исполняется 42 года. В связи с этим к ней обратилась младшая дочь Микелла, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram 17-летняя наследница артистки и бизнесмена Яна Абрамова опубликовала фото матери с тортом, под которым написала: "С днем рождения, мама".

"Каждый год когда я думаю, как тебя поздравить. Я начинаю думать о каком-то специфическом событии за последний год, но в этом году я просто подумала о том, насколько ты счастлива и насколько это важно для меня и всех в твоем окружении. Я хочу, чтоб ты всегда оставалась человеком, который так хорошо умеет находить смешное в грустном, хорошее – в сложном. Чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю, насколько ты умный, сильный и талантливый человек. Почему-то особенно в этом году очень сложно найти слова, чтобы описать, насколько ты невероятный человек, но я обещаю, что найду их к сегодняшнему вечеру. Оставлю это на том, что я тебя безумно люблю, и я знаю, что дальше будет только лучше", – трогательно обратилась Микелла к маме.

В свою очередь Алсу, окруженная шикарными букетами цветов, записала видеообращение.

"Всем огромное спасибо, что вы у меня есть, что вы рядом, что мы с вами часто виделись. У меня был очень классный год, очень насыщенный год. Я много работала, много трудилась, много радовалась... Я вас люблю. И с днем рождения меня", – сказала именинница.

Также певица опубликовала шуточный ролик с тортиком.

"Спасибо Всевышнему, спасибо моим родителям за эту прекрасную жизнь! Я благодарна всем-всем, кто рядом со мной на этом интересном, непредсказуемом, ярком пути!" – написала Алсу.

Многочисленные поклонники певицы присоединились к поздравлениям. Их больше всего тронули слова ее дочери:

  • "С днем рождения вашу замечательную маму!"
  • "Чудесное поздравление, Микелла, ты – умница! И мамочка твоя тоже!"
  • "Микелла, какая ты красивая и умная девушка. Как просто и одновременно сложно ты написала про маму, вау".
  • "Какие хорошие слова для мамы! Мамино счастье – это вы, ее детки! Будьте счастливы! Маму с днем рождения!"

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Фото Динара Халдарова
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