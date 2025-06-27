17-летняя дочь Алсу и Яна Абрамова обратилась к звездной матери по особому случаю

В своем Instagram 17-летняя наследница артистки и бизнесмена Яна Абрамова опубликовала фото матери с тортом, под которым написала: "С днем рождения, мама".

"Каждый год когда я думаю, как тебя поздравить. Я начинаю думать о каком-то специфическом событии за последний год, но в этом году я просто подумала о том, насколько ты счастлива и насколько это важно для меня и всех в твоем окружении. Я хочу, чтоб ты всегда оставалась человеком, который так хорошо умеет находить смешное в грустном, хорошее – в сложном. Чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю, насколько ты умный, сильный и талантливый человек. Почему-то особенно в этом году очень сложно найти слова, чтобы описать, насколько ты невероятный человек, но я обещаю, что найду их к сегодняшнему вечеру. Оставлю это на том, что я тебя безумно люблю, и я знаю, что дальше будет только лучше", – трогательно обратилась Микелла к маме.