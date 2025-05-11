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Культура и шоу-бизнес

Алла Пугачева появилась на публике с Лизой и Гарри на концерте Орбакайте

Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, концерт , фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 01:51 Фото: Instagram/maxgalkinru
Известный российский шоумен и юморист Максим Галкин опубликовал семейные кадры в Instagram, сообщает Zakon.kz.

На них Алла Пугачева вместе с младшими детьми – Лизой и Гарри – посетила концерт дочери Кристины Орбакайте в Лимасоле (Кипр). 

"Моя семья в сборе. Аншлаг и восторг зрителей", – подписал Галкин публикацию.

На снимках, опубликованных Галкиным, Орбакайте позирует вместе с братом и сестрой, а также на отдельном кадре – с Пугачевой. 

А ранее Али Окапов отправился в байкерское путешествие из Алматы в Ташкент. 

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Айсулу Омарова
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