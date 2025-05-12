Экс-жена Джонни Деппа стала многодетной мамой
Фото: Instagram/amberheard
Известная американская актриса и скандальная экс-супруга Джонни Деппа стала мамой во второй раз. 39-летняя Эмбер Херд заявила о рождении двойняшек в публикации, приуроченной ко Дню матери, сообщает Zakon.kz.
Так, 11 мая 2025 года звезда супергеройского фильма "Аквамен" отметила, что чувствует завершенность и полноту семейной картины, к которой она стремилась много лет.
Также она озвучила имена младенцев.
"Моя дочь Агнес и мой сын Оушен наполняют мое сердце радостью", – говорится в подписи к фото.
Также известно, что 8 апреля 2021 года у Эмбер родилась дочь Уна Пейдж. Кто является отцом ребенка, до сих пор неизвестно.
Материал по теме
Бывшая жена Джонни Деппа второй раз станет мамой
Ранее невестка казахстанской певицы Розы Рымбаевой и жена ее сына Али Окапова Акерке Буркитбай умилила подписчиков новым видео.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript