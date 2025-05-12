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Культура и шоу-бизнес

Экс-жена Джонни Деппа стала многодетной мамой

Экс-жена, Джонни Депп, многодетная мама, Эмбер Херд, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 12:02 Фото: Instagram/amberheard
Известная американская актриса и скандальная экс-супруга Джонни Деппа стала мамой во второй раз. 39-летняя Эмбер Херд заявила о рождении двойняшек в публикации, приуроченной ко Дню матери, сообщает Zakon.kz.

Так, 11 мая 2025 года звезда супергеройского фильма "Аквамен" отметила, что чувствует завершенность и полноту семейной картины, к которой она стремилась много лет.

Также она озвучила имена младенцев.

"Моя дочь Агнес и мой сын Оушен наполняют мое сердце радостью", – говорится в подписи к фото.

Также известно, что 8 апреля 2021 года у Эмбер родилась дочь Уна Пейдж. Кто является отцом ребенка, до сих пор неизвестно.

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, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 12:02
Бывшая жена Джонни Деппа второй раз станет мамой

Ранее невестка казахстанской певицы Розы Рымбаевой и жена ее сына Али Окапова Акерке Буркитбай умилила подписчиков новым видео.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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