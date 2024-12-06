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Бывшая жена Джонни Деппа второй раз станет мамой

Бывшая жена Джонни Деппа забеременела, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 11:48 Фото: Instagram/amberheard
38-летняя американская актриса Эмбер Херд, бывшая супруга Джонни Деппа, с которым она судилась после развода, находится в интересном положении. Звезда "Аквамена" готовится стать мамой второй раз, сообщает Zakon.kz.

Информацию о беременности актрисы подтвердил изданию People ее пресс-секретарь.

Представитель звезды драмы "Ромовый дневник" уточнил, что пока она находится на ранних сроках. Поэтому подробности оглашать не cтоит.

"Достаточно сказать, что Эмбер рада и за себя, и за Уну Пейдж", – заключил он.

8 апреля 2021 года у Эмбер родилась дочь Уна Пейдж. Кто является отцом ребенка, до сих пор неизвестно.

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Напомним, что за судебным разбирательством в 2022 году между Джонни Деппом и Эмбер Херд следил весь мир. Бывшие супруги обвиняли друг друга в домашнем насилии и манипуляциях.

В итоге коллегия присяжных признала актрису виновной. Также они пришли к решению, что за обвинениями Херд в адрес бывшего мужа стоял злой умысел, и постановили, что она должна выплатить Деппу 15 млн долларов компенсации.

Позднее Депп опубликовал свой первый ролик в TikTok. Видео он посвятил своим поклонникам за поддержку во время судебного процесса.

Роман Джонни Деппа и Эмбер Херд начался в 2009 году на съемках фильма "Ромовый дневник". Пара поженилась в 2015 году, но прожила вместе всего два года.

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